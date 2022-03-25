Не дадуть померти: у Росії вже трублять, що Жириновський живий

Не дадуть померти: у Росії вже трублять, що Жириновський живий

У Держдумі РФ кажуть, що стан політика дуже тяжкий.

Першим про смерть лідера Ліберально-демократичної партії РФ Володимира Жириновського повідомив сенатор від Володимирської області Олександр Пронюшкін. Проте згодом він "передумав" і спростував таку інформацію.

Крім того, очільник Держдуми Росії В'ячеслав Володін каже, що Жириновський досі живий, проте в дуже тяжкому стані.

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"Стан його справді тяжкий. Сьогодні йому зробили КТ. Ми за нього переживаємо, лікарі борються за нього. Він сам великий молодець. Давайте побажаємо йому якнайшвидшого одужання", — написав Володін, пише російське видання РИА Новости.

Водночас у російському МОЗ заявили, що стан Жириновського стабільний, лікарі продовжують надавати йому "всю можливу в цій ситуації" допомогу.

Нагадаємо, сьогодні, 25 березня, о 10:45 стало відомо про смерть російського політика і українофоба Володимира Жириновського. Повідомлялося, що лідер Ліберально-демократичної партії (ЛДПР) останню добу провів у комі.

Слід зазначити, що раніше скандальний Володимир Жириновський, який зробив 8 щеплень проти COVID-19, потрапив до лікарні у тяжкому стані. Пізніше росЗМІ повідомили про погіршення стану хворого на коронавірус Жириновського.

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