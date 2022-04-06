Жириновський "знову" помер: Мережа вибухнула мемами (фото)

"Жириновський знову помер. Тепер вже остаточно".

У середу, 6 квітня, вчергове з'явилася інформація про смерть лідера "ЛДПР" та українофобського російського політика Володимира Жириновського. На цей раз офіційно.

У Мережі українці почали постити меми про "втрату".

"Абонемент Жириновського на концерти Кобзона таки почав використовуватися", "Жириновський знову помер.

Тепер вже остаточно", "Жириновський таки знайшов спосіб не жити в рашці",

"У Кобзона сьогодні великий концерт", "Більшість осіб, які хочуть дійти до Києва на танках, помирають", - написали українці.

Нагадаємо, 25 березня у Росії вже повідомляли про смерть Жириновського. Тоді він нібито перед "смертю" останню добу провів у комі.

Фото з відкритих джерел

Однак того ж дня з’явилась інформація, що політик живий, проте в тяжкому стані. Про це, зокрема, тоді повідомив очільник Держдуми Росії В'ячеслав Володін.

Водночас у російському МОЗ тоді заявили, що стан Жириновського стабільний, а лікарі продовжують надавати йому "всю можливу в цій ситуації" допомогу.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

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