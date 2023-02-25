Жирний пацюк тікає з корабля Путіна: Піонтковський пояснив, чому позиція Орбан щодо України стала м'якшою

Російський публіцист із США Андрій Піонтковський розповів, що проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан заметушився після того, як його не запросили на Бухарестський саміт лідерів усіх східноєвропейських країн у Варшаві. Він зрозумів, що під ним захиталося місце.

Таку думку Піонковський висловив в етері Еспресо.

"Орбан, такий жирний пацюк, тікає з путінського корабля. Ширяться українські відео, де він просить візитів до Києва, говорячи, що завжди мріяв приїхати, та все не виходило. А чому так сталося? Бо його писком по столу провезли у Бухаресті. Адже після блискучих виступів Байдена у Києві та Варшаві наступного дня він проводив дуже важливий Бухарестський саміт лідерів усіх східноєвропейських країн у Варшаві. Угорщина теж брала участь, але Орбана не запросили, його не схотіли бачити як Байден, так і всі східноєвропейські країни", - розказав політолог.

Піонтковський додав, що замість Орбана на саміт лідерів ЄС запросили президентку Угорщини Каталіну Новак, яка має проукраїнську позицію.

"В Орбана хитається крісло, дивіться, як він заметушився після того, як його не пустили на зустріч у Бухаресті. Він не лише почав говорити, що давно мріяв до Києва приїхати, а на 1 березня призначив засідання угорського парламенту для ратифікації договорів про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Угорщина, як і Туреччина, досі це гальмувала. З турками теж вирішать, нікуди вони не подінуться, тим більше Ердогану зараз про збереження своєї влади треба дбати", - пояснив він.

Нагадаємо, що Орбана запросили до України. Це підтвердили в Офісі президента. У Києві сподіваються, що політик здійснить візит, однак в уряді Угорщини ще не відповіли на запрошення.

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