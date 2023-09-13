Жителі однієї із країн НАТО ховалися в укриття під час атаки по півдню України

У повідомленні RO-Alert було вказано про ймовірність падіння деяких об’єктів з повітряного простору.

Під час російської масованої атаки по Одеській області 13 вересня влада Румунії закликала жителів сіл Тульчинського повіту сховатися в укриття через ймовірність падіння уламків БПЛА.

Про це повідомляє видання Digi24.

Зазначається, у середу вранці влада опублікувала повідомлення RO-Alert для населених пунктів у повіті Тулча, оголосивши, що існує ймовірність падіння деяких об’єктів з повітряного простору. У повідомленні людей просили зберігати спокій і сховатися.

"Існує ймовірність падіння деяких предметів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. За відсутності притулку залишайтеся всередині будинку, подалі від вікон і зовнішніх стін", - йшлося у повідомленні.

Попередження було надіслано населенню 8 населених пунктів.

Національний комітет з надзвичайних ситуацій (CNSU) 7 вересня ухвалив рішення про вжиття заходів захисту населення в районах території Румунії, прилеглих до українських міст Рені та Ізмаїл, а також видачу повідомлень щодо ризику падіння деяких об'єктів. Таке рішення ухвалили після того, як в районі Плауру були знайдені уламки безпілотника, а в Чилі снаряд пробив дах і стелю прибудови будинку.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одещину кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили ППО збили 32 із 44 дронів.

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