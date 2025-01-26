"Жителі острова хочуть бути з нами": Трамп вірить, що США отримають контроль над Гренландією

Зі слів президент США, приєднання острова хоче не тільки він.

Президент США Дональд Трамп вважає, що Штати отримають контроль над островом Гренландія.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, пише BBC.

"Я думаю, що Гренландію ми отримаємо, тому що це пов’язано зі свободою світу", — сказав Трамп журналістам і додав, що "57 тисяч жителів острова хочуть бути з нами".

На переконання Трампа, з боку Данії "було б дуже недружнім актом не дозволити США заволодіти Гренландією".

"Сполучені Штати тут ні до чого, крім того, що саме ми можемо забезпечити свободу. Вони (Данія — ред.) не можуть", — додав Трамп.

Що передувало:

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що "володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю". Трамп погрожує забрати Панамський канал і купити Гренландію заради національної безпеки США. Він казав про зацікавленість у купівлі острова ще під час свого першого президентського терміну. Трамп відмовився виключити можливість використання військових дій для контролю над Гренландією.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону Гренландії, а також змінила королівський герб.

Очільник МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія буде суб’єктом Сполучених Штатів. Щоправда, Данія нічого продавати не збирається, і гроші їй не потрібні.

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