Жителі Тюмені скаржаться на їдкий дим із запахом горілого пір’я та м’яса

Жителі Тюмені скаржаться на їдкий дим із запахом горілого пір’я та м’яса

Російське місто кілька днів поспіль огортає смог через масове спалення курей.

У російському місті Тюмені мешканці скаржаться на тривалий задушливий запах гару, який заносить вітром із птахофабрики “Боровська”, де масово спалюють заражених пташиним грипом курей.

Як повідомляє Telegram-канал “РЕН ТВ”, місто огорнув їдкий смог із запахом паленого пір'я та м'яса.

На опублікованому відео видно, що на вулицях висить густий “туман”, дихати таким повітрям наважуються лише поодинокі перехожі. "Нема чим дихати", - говорить жіночий голос за кадром.

Влада просить мешканців Тюмені наразі не виходити з дому, обіцяючи, що всі роботи зі спалення мертвих тушок на птахофабриці буде закінчено до початку листопада.

Місцеві жителі, які потерпають від такого задушливого смогу уже кілька днів поспіль, намагаються не відкривати вікна у квартирах і вимагають перестати знущатися з людей.

Також читайте Одеса серед лідерів за забрудненням повітря в Україні

Нагадаємо, на початку жовтня супутники Європейського космічного агентства зафіксували великий викид метану в районі компресорної станції у Нижньогородській області (Росія).

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання