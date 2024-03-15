Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися – звернення добровольців

Легіон "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус та Сибірський батальйон закликав жителів Білгородської та Курської областей 15 березня залишатися в укриттях. Найкращим рішенням у ці дні буде залишити території Білгородської та Курської областей до завершення активної фази обмеженої військової операції.

Про це повідомив легіон "Свобода Росії".

Як зауважили у легіоні, у ніч із 15 на 16 березня буде також забезпечено гуманітарний коридор для охочих евакуюватися з території зони бойових дій. Період дії коридору: з 21:00 15 березня до 7:00 16 березня.

"Всім, хто не зможе скористатися гуманітарним коридором і вчасно залишити зону проведення обмеженої військової операції, рекомендуємо знайти надійне укриття, утриматися від прогулянок, уникати скупчення людей та техніки, по можливості залишатися вдома або в безпечних місцях", – зазначили добровольці.

Також вони нагадали: путінський режим продовжує практику прикриття своїх військ мирним населенням як "живим щитом", що робить перебування цивільних осіб на території Білгородської та Курської областей особливо небезпечним.

Раніше РДК відзвітував про роботу гуманітарного коридору у Бєлгородській та Курській областях.

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