Жителів чорноморського узбережжя Болгарії просять бути обережними через міни

Російські міни раніше були розташовані біля Одеси, але багато з них було зірвано з кріплень штормом.

Уряд Болгарії звернувся до жителів чорноморського узбережжя із закликом до пильності через небезпеку підриву суден на морських мінах.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю, 20 березня, на сайті кабінету міністрів Болгарії.

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У болгарському уряді зазначили, що міни раніше були розташовані біля Одеси, але багато з них було зірвано з кріплень штормом і зараз вони вільно дрейфують.

"Просимо жителів Добрича, Варни та Бургаса виявляти пильність. При виявленні підозрілих сферичних об'єктів у воді або на березі просимо громадян повідомляти за телефоном екстрених служб", — йдеться в повідомленні.

В уряді запевнили, що вжили всіх заходів щодо контролю над морськими кордонами країни, пересуванням суден у болгарських територіальних водах. У разі необхідності місцева влада спільно з Міноборони готова організувати операції зі знешкодження небезпечних об'єктів.

Нагадаємо, раніше керівник проєкту "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що Росія замінувала шляхи від Босфору до Одеси, традиційно заявивши про "українські" міни.

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