Жителів російського Челябінська налякав потужний вибух: фото та відео з місця події

У МНС повідомляють, що нібито гучний вибух є плановим підривом породи під час виробничого видобутку щебеню.

У російському Челябінську вдень 29 листопада прогримів потужний вибух. Як повідомляють кремлівські пропагандистські ЗМІ, вибухи пролунали у кар'єрі з видобутку щебеню.

Про це пишуть російські пропагандистські видання із посиланням на прес-службу ГУ МНС Росії у Челябінській області.

"Близько 17 години за місцевим часом жителі Челябінська стали повідомляти про вибух і стовп диму в соціальних мережах. У МНС уточнили, що в районі Старосмолинського кар'єру під час виробничого видобутку щебеню проводився підрив породи", - йдеться у повідомленні.

У МНС додають, що нібито гучний вибух, про який жителі Челябінська повідомляли в соцмережах, є плановим підривом породи під час виробничого видобутку щебеню на Старосмолінському кар'єрі під Челябінськом.

У місцевих телеграм-каналах жителі міста поширюють фото та відео з місця події. На кадрах видно, як після вибуху у небо здійнявся чорний клуб диму. Вибух неабияк налякав жителів російського міста.

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

"Бавовна" у Росії

У Росії у різних областях щодня трапляється "бавовна". Зокрема, 19 листопада у Ростовській області було чути вибухи. Вибухи пролунали у районі аеропорту Міллерово. Місцева російська влада заявила, що на військовий аеродром була здійснена атака дронів, а тому там нібито спрацювала система ППО. Через роботу російської ППО у місцевих жителів пошкодило автомобілі.

Також було неспокійно у Бєлгородській област. 27 листопада у місті Шебекін Бєлгородської області внаслідок обстрілу було пошкоджено лінії електропередачі, частина міста була без води та енергопостачання. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, заявив, що це наслідки "обстрілів".

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