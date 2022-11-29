Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Жителів російського Челябінська налякав потужний вибух: фото та відео з місця події

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1193
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Жителів російського Челябінська налякав потужний вибух: фото та відео з місця події

Фото із відкритих джерел

У МНС повідомляють, що нібито гучний вибух є плановим підривом породи під час виробничого видобутку щебеню.

У російському Челябінську вдень 29 листопада прогримів потужний вибух. Як повідомляють кремлівські пропагандистські ЗМІ, вибухи пролунали у кар'єрі з видобутку щебеню.

Про це пишуть російські пропагандистські видання із посиланням на прес-службу ГУ МНС Росії у Челябінській області.

"Близько 17 години за місцевим часом жителі Челябінська стали повідомляти про вибух і стовп диму в соціальних мережах. У МНС уточнили, що в районі Старосмолинського кар'єру під час виробничого видобутку щебеню проводився підрив породи", - йдеться у повідомленні. 

У МНС додають, що нібито гучний вибух, про який жителі Челябінська повідомляли в соцмережах, є плановим підривом породи під час виробничого видобутку щебеню на Старосмолінському кар'єрі під Челябінськом. 

У місцевих телеграм-каналах жителі міста поширюють фото та відео з місця події. На кадрах видно, як після вибуху у небо здійнявся чорний клуб диму. Вибух неабияк налякав жителів російського міста. 

Фото із відкритих джерел / ©
Фото із відкритих джерел
Фото із відкритих джерел / ©
Фото із відкритих джерел
Фото із відкритих джерел / ©
Фото із відкритих джерел

"Бавовна" у Росії

У Росії у різних областях щодня трапляється "бавовна".  Зокрема, 19 листопада у Ростовській області було чути вибухи. Вибухи пролунали у районі аеропорту Міллерово.  Місцева російська влада заявила, що на військовий аеродром була здійснена атака дронів, а тому там нібито спрацювала система ППО. Через роботу російської ППО у місцевих жителів пошкодило автомобілі.

Також було неспокійно у Бєлгородській област. 27 листопада у місті Шебекін Бєлгородської області внаслідок обстрілу було пошкоджено лінії електропередачі, частина міста була без води та енергопостачання. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, заявив, що це наслідки "обстрілів". 

Як уламки ракети пошкодили будинок у Печерському районі Києва

Як уламки ракети пошкодили будинок у Печерському районі Києва

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1193
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація