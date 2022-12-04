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Жителів російського Ростова налякали звуки вибухів та дивні сліди у небі: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
597
Час на прочитання
1 хв
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Жителів російського Ростова налякали звуки вибухів та дивні сліди у небі: фото

Фото: Фото з соціальних мереж

Росіян запевнили, що це - був їхній літак.

У Ростові-на-Дону ввечері, 4 грудня, місцевих жителів налякали звуки вибухів та сліди у небі. 

Про це пишуть ростовські телеграм-канали. 

Місцеві жителі повідомляють, що бачили у небі чорний слід та чули "хлопки". Спочатку росіяни вважали, що над містом нібито могла працювати ППО. 

Проте згодом пропагандисти їх запевнили, що це - нібито перехід літака на надзвук. Офіціно, що сталось у Ростові поки невідомо. 

Вибухи у Росії 

Через війну Росії проти України у державі-агресорці також стаються вибухи. Часто вибухи лунають у прикордонних з Україною регіонах. Так, часто звуки "бавовни" чути у російському Бєлгороді. Здебільшого це стається через старі російські ракети, які окупанти запускають по Харкову, проте часто вони падають у Бєлгороді. 

Про "роботу ППО" росіяни також часто заявляють в окупованих в 2014 році Криму, Донецьку, Луганській області. Також у російських регіонах, як-от: Курська, Брянська області та Ростов-на-Дону. 

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Дата публікації
Перегляди
597
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