Жителів російського Ростова налякали звуки вибухів та дивні сліди у небі: фото

Росіян запевнили, що це - був їхній літак.

У Ростові-на-Дону ввечері, 4 грудня, місцевих жителів налякали звуки вибухів та сліди у небі.

Про це пишуть ростовські телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомляють, що бачили у небі чорний слід та чули "хлопки". Спочатку росіяни вважали, що над містом нібито могла працювати ППО.

Проте згодом пропагандисти їх запевнили, що це - нібито перехід літака на надзвук. Офіціно, що сталось у Ростові поки невідомо.

Вибухи у Росії

Через війну Росії проти України у державі-агресорці також стаються вибухи. Часто вибухи лунають у прикордонних з Україною регіонах. Так, часто звуки "бавовни" чути у російському Бєлгороді. Здебільшого це стається через старі російські ракети, які окупанти запускають по Харкову, проте часто вони падають у Бєлгороді.

Про "роботу ППО" росіяни також часто заявляють в окупованих в 2014 році Криму, Донецьку, Луганській області. Також у російських регіонах, як-от: Курська, Брянська області та Ростов-на-Дону.

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