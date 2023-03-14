Жителька Москви написала донос на 8-річну однокласницю своєї дочки, звинувативши її у русофобії

У столиці Росії 31-річна Ксенія написала заяву до поліції, де звинуватила 8-річну однокласницю своєї дочки у "русофобській позиції".

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Дочка-першокласниця поскаржилася мамі на булінг з боку однокласниці. Нібито через антипатію, та забороняє їй спілкуватися з іншими дітьми, обзиває і всіляко ображає.

Тож, Ксенія спробувала вирішити проблему за допомогою мами однокласниці. Та пообіцяла поговорити з дочкою. Але нічого не змінилося. Наступного разу, коли Ксенія знову звернулася до мами першокласниці, вона сказала, що діти розберуться самі. Тоді Ксенія вирішила діяти інакше.

Вона вивчила всі соцмережі кривдниці доньки та написала заяву до поліції через ролик, який та "лайкнула". На відео 8-річна дівчинка зім'яла руками намальований прапор Росії на тлі намальованого прапора України.

Тепер через "русофобську позицію" поліція проводить перевірку родини дівчинки.

Тим часом одеська блогерка та візажистка Руслана Броннікова, яка після початку повномасштабної війни Росії проти України виїхала до РФ, заявила про нібито "утиски російськомовних" людей в Україні.

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