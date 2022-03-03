Житниця Європи: як війна в Україні вплине на світові ціни пшениці і продовольства

Житниця Європи: як війна в Україні вплине на світові ціни пшениці і продовольства

Ціни на пшеницю сягнули найвищого за майже 14 років рівня через війну в Україні.

Напад Росії на Україну спричинив різке зростання цін на пшеницю у світі, що посилює і без того високі ціни на продукти харчування.

Про це пише CNN і CNBC.

Ф'ючерси на пшеницю зросли приблизно на 5,35% у вівторок, досягнувши цін, яких не було від 2008 року. Два дні поспіль пшениця була на "ліміті", тобто досягла найвищої суми, яку ціна товару може підвищуватися за один день.

"Подивіться, що зараз відбувається з цінами на пшеницю. Ми можемо говорити про серйозну історію продовольчої інфляції", — сказала Хеліма Крофт, керівник відділу глобальної товарної стратегії RBC Capital Markets

За даними конгломерату JPMorgan, Росія є найбільшим експортером пшениці, а Україна входить у четвірку найбільших експортерів. За даними Bank of America, із 207 мільйонів тонн міжнародної торгівлі пшеницею 17% припадає на Росію, а 12% – на Україну.

Як повідомляє Міністерство сільського господарства США, до російського вторгнення Україна була на шляху до рекордного року експорту пшениці, тоді як російський експорт пшениці сповільнювався.

"Залежно від того, як довго це триватиме (війна в Україні Ред.), українські фермери можливо, не зможуть сіяти яру пшеницю, кукурудзу та інше", — припускає Робб Макі, президент і генеральний директор Американської асоціації пекарів. За його словами, це, ймовірно, підвищить ціни на споживчі товари в США, як-от крупи та хліб.

Агресія Росії також спричинили серйозні збої в українських портах, гальмуючи експортний ринок.

Раніше повідомлялося, що ЄІБ готує Україні пакет екстреної підтримки на €2 млрд.