"Життя без російських енергоресурсів існує": Єрмак про збільшення видобутку нафти у Саудівській Аравії

Рішення Саудівської Аравії збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти на мільйон барелів, до 13 млн на день, допоможе дещо знизити світові ціни, а також зменшити російські прибутки.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Втім, зараз дуже важливо, щоб світові лідери, попри труднощі, таки змогли домовитися про обмеження ціни на російську нафту. Це ідея, яку пропонувала група Макфола-Єрмака як тимчасовий захід перед тотальним ембарго. Її просувають США", - зазначив він.

Єрмак також наголосив, що "світ повинен зрозуміти, що життя без російських енергоресурсів існує. Так само існує життя і без держави-терористки Росії".

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому Путін хоче дотягнути війну в Україні до зими.

Читайте також: