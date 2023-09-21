Життя – під загрозою: що з українцем, якому ампутували ногу після ДТП в Чорногорії

Чоловік зазнав важкої контузійної травми ноги з пораненням пахової області і кінцевого відділу товстої кишки.

Внаслідок ДТП з автобусом у Чорногорії життя українця, якому довелося ампутувати ліву нижню кінцівку, перебуває під загрозою.

Про це повідомляє Pobjeda.

Один із медиків розповів, що постраждалий в аварії громадянин України перебуває в реанімації. Він зазнав важкої контузійної травми лівої кінцівки з пораненням пахової області і кінцевого відділу товстої кишки.

"Йому була проведена ампутація лівої кінцівки і діагностично-оперативне лікування пошкоджень паху й кінцевого відділу товстої кишки. Він перебував у важкому геморагічному шоці й отримав важкі травми", – повідомив медик.

Він додав, що всі заходи реанімації та інтенсивного лікування були проведені пацієнтові для того, аби його стан на ранок був стабільнішим.

"Його життя, як і раніше, перебуває під загрозою. Він перебуває під інтенсивним лікуванням і наглядом", – зазначив лікар.

За інформацією місцевого видання, решта дев'ять постраждалих у ДТП з автобусом перебувають у стабільному стані.

Нагадаємо, в Чорногорії сталася смертельна ДТП з автобусом на трасі Цетинє-Будва. В аварії загинули щонайменше двоє людей. Серед постраждалих опинилися декілька українців, одному з яких ампутували кінцівку.

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