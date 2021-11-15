Жив тихо і непримітно: у США грабіжника, який ховався від поліції 52 роки, знайшли завдяки некрологу

Жив тихо і непримітно: у США грабіжника, який ховався від поліції 52 роки, знайшли завдяки некрологу

Пограбування банка було одним із найвідоміших у країні.

У США ідентифікували чоловіка, який скоїв одне з найвідоміших пограбувань банку в історії країни. Його розшукували 52 роки.

Про це пише “Бі-бі-сі”.

Тед Конрад працював касиром у Society National Bank у Клівленді, штат Огайо - і в липні 1969 року пограбував свого роботодавця.

Він зник із 215 тисячами доларів США, що на сьогодні є еквівалентом 1,7 мільйона доларів. Слідчі заявили, що після цього він жив тихим і непримітним життям, поки не помер у травні цього року від раку легенів.

Коли Конрад здійснив пограбування, йому було всього 20 років. За повідомленнями, коли відділення зачинялося, через погану охорону банку він зміг просто вийти з грошима, запханими у коричневий паперовий пакет. Коли за два дні інші працівники банку зрозуміли, що гроші зникли, Конрад також зник.

Після цього почався його розшук, який тривав понад пів століття і потрапив до таких телешоу, як "Найбільш розшукувані злочинці Америки" та "Нерозгадані таємниці".

За даними Федеральної виконавчої служби США, Конрад нібито розповів друзям про свої плани пограбувати банк і хвалився, що зробити це буде легко. За повідомленнями, він був одержимий фільмом Стіва Макквіна 1968 року "Справа Томаса Крауна" і під час підготовки до пограбування передивився його понад 10 разів.

За даними слідства, що після зникнення Конрад змінив ім'я на Томас Рендел і спочатку втік до Вашингтона, округ Колумбія, потім до Лос-Анджелеса, а згодом оселився в передмісті Бостона приблизно за 1000 км від місця злочину.

Справа не рухалась протягом десятиліть, аж поки слідчі, насторожені появою некрологу Рендела в газеті, змогли зіставити документи, які він подав у 1960-х роках, з документами, які "Рендел" подавав нещодавно. За іронією долі, серед цих документів була справа про банкрутство Рендела в суді Бостона у 2014 році.

Нагадаємо:

У Росії співробітниця магазина для дорослих відбилася від грабіжника за допомогою секс-іграшки. Переляканий зловмисник покинув торговий зал.

А американець викрав у дилерів нову BMW та поїхав на ній грабувати банк, аби потім її викупити.

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