Жив в ящику та харчувався залишками їжі: у США батьки роками знущалися з дитини

Жив в ящику та харчувався залишками їжі: у США батьки роками знущалися з дитини

Батькам пред'явлено звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми.

У США заарештували подружжя, яке змусило прийомну дитину жити в гаражі в ящику. Це продовжувалося протягом п’яти років.

Про це повідомляє Complex.

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Тімоті і Трейсі Феррітер помістили 14-річного підлітка до ящику розміром 2,5 на 2,5 метра, в якому дитина прожила понад п'ять років. Замість туалету він користувався відром, отримував залишки сімейного обіду та постійно перебував під камерою відеоспостереження.

У поліції повідомили, що хлопчика тримали під замком після школи, забороняючи виходити на вулицю і заходити до будинку. Невідомо, чим би закінчилася ця історія, але школяреві дивом вдалося втекти від прийомних батьків.

Трейсі сама зателефонувала до поліції та повідомила, що її син зник. Офіцери, які приїхали, оглянули будинок, а потім звернули увагу на будівлю, в якій перебував утікач. Жінка не хотіла пускати їх до помешкання, але у результаті змінила своє рішення, почувши, що вона створює перешкоду слідству.

Трейсі та Тімоті були заарештовані, їм пред'явлені звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми.

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Нагадаємо, у Франції розпочалося судове розслідування за обвинуваченням у зґвалтуванні військовослужбовиці із охорони Єлисейського палацу - резиденції президента країни у Парижі.

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