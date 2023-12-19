Живе у страху: як застаріла традиція примусового заміжжя зруйнувала життя 25-річної жінки (фото)

Її сім'я бореться за її право вийти заміж за чоловіка, якого вона кохає.

У Пакистані застаріла традиція примусового шлюбу зруйнувала життя однієї дівчини.

Про це пише The Guardian.

Попри заборону на примусові шлюби, чоловік висунув претензії на Інтеху Бібі, коли їй було 12 років. Тепер вона живе в страху, оскільки її родина бореться за її право вийти заміж за чоловіка, якого вона обрала.

Найщасливішим моментом для Інтехи стали її заручини минулого року. 25-річна жінка вважала, що вона не лише знайшла ідеальну пару, а й свободу від багатовікового звичаю північно-західного Пакистану, що висів над її головою 13 років.

Але через декілька місяців її наречений та його родина розірвали заручини. Усе через застарілий і незаконний звичай, відомий як "гхаг" - пуштуське слово, що означає проголошення, що дозволяє іншому чоловікові насильно оголосити жінку своєю гаданою дружиною.

Чоловік на ім'я Махабат Хан намагався нав'язати Бібі кляп і дав зрозуміти громаді племінного округу Баджаур, де вони жили, що він все ще має намір з нею одружитися.

Хоча Бібі та її сім'я відкинули пропозицію Хана, коли вона була дитиною, за звичаєм вона не може вийти заміж за будь-кого іншого.

"У мене немає життя", - заявила Бібі. "Я травмована, маю тривогу, і я не можу спати без ліків. Я людина і маю всі права вийти заміж за того, за кого захочу. Я жінка, а не іграшка, і я не хочу виходити заміж за когось насильно".

Інтеха Бібі / Фото: Shah Meer Baloch

Гхаг зберігається у північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва у Пакистані, яка межує з Афганістаном. Позов подається шляхом надсилання освідчення, стрілянини з пістолета біля будинку дівчини або подання відкритої письмової заяви за руку дівчини без її згоди або згоди її батьків.

2019 року Бібі спробували викрасти з її будинку. Вона була вдома зі своєю мачухою, коли брат Хана постукав у їхню браму з пістолетом у руці: "Я тут, щоб забрати Бібі, мою невістку. Бібі - дружина мого брата, і він має на неї претензії", - сказав він.

Бібі пригадала: "Я почала тремтіти і плакати. Ми зачинили двері і сказали йому, що вдома немає чоловіка, що йому час іти, і він пішов".

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Парламент Хайбер-Пахтунхви заборонив примусові шлюби 2013 року, зробивши це правопорушенням, караним тюремним ув'язненням на строк до семи років або великим штрафом.

Молодший брат Бібі, Санаулла, бореться в суді за права своєї сестри після того, як місцева джирга – рада старійшин племені – не діяла. 2021 року за рішенням суду Махабат Хан та його брати були заарештовані. Махабат Хан підписав письмові свідчення, про те, що він більше не вимагатиме одруження.

"Він збрехав", - каже Санаулла. "Після того, як моя сестра заручилася, він сказав її нареченому і сім'ї розірвати заручини. Він сказав, що поверне суму, яку вони вклали у заручини. Ми покинули село і переїхали до Ісламабаду, але чоловік не припиняє свого злочину. Моя сестра захворіла, не може вийти з дому і не розмовляє зі своїми сестрами, але зла людина пишається цим. Ми живемо у темні середньовічні віки".

Брат Інтехи / Фото: Shah Meer Baloch

Санаулла повернувся до суду в Баджаурі після розриву заручин, щоб вимагати подальших дій. Але він каже, що йому погрожували смертю і що всі у племінному районі бояться наближатися до його сестри.

У минулому, за його словами, подібні проблеми призводили до таких жорстоких міжплемінних чвар, що людей було вбито.

"Минули місяці відколи сім'я була змушена розірвати заручини", — каже Санаулла. "Я борюся за права своєї сестри, але розчарований системою, бо справедливість має перемогти. У нашому випадку цього не було".

Нагадаємо, нещодавно вчителя викрали і змусили одружитися під дулом пістолета. Чоловік сподівається анулювати шлюб.

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