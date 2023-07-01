"Живі позаздрять мертвим": Стрєлков пророкує новий заколот в Росії

Відсутність покарання для бунтівників Пригожина, які під час свого “маршу на Москву” 24 червня збили 6 вертольотів та літак і призвели до загибелі невідомої точно кількості російських військовослужбовців, закінчиться у Росії новий заколотом.

Таку думку висловив російський воєнний злочинець, терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

“Жодних заходів щодо покарання бунтівників не вжито. Ба більше, пан Пригожин вільно переміщається через державний кордон РФ, проживає в Петербурзі і влада вдає, що "так і треба", - розпачливо написав він у своєму дописі в Telegram.

Він також звернув увагу на нікчемну поведінку президента держави-агресорки Володимира Путіна, який не відправив у відставку ні армійських керівників, які “виявили під час заколоту некомпетентність і боягузливість”, ні державних діячів, які “втекли закордон у день заколоту”.

Ні слова засудження, ні навіть найменшого натяку на покарання з вуст особи, яка віддалено нагадує президента - не прозвучало. Звідси висновок: черговий заколот – не за горами. Залишилося лише дочекатися великої поразки на фронті”, - прогнозує Стрєлков.

За його словами, пручатися бунтівникам ніхто не буде, бо “немає сенсу ризикувати життям, захищаючи таку убогу та жалюгідну владу”. У результаті нового заколоту, на його думку, “багато живих позаздрять мертвим".

“Неможливо врятувати країну, володарі якої настільки прогнили, що втратили навіть елементарний інстинкт самозбереження, розмінявши його на можливість ще трохи "за будь-яку ціну нічого не робити", - констатував російський терорист.

Як відомо, тиждень тому, у ніч проти 24 червня верховода терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки. Проте згодом Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття".

Нагадаємо, у Кремлі відмовилися коментувати слова фейкового президента Білорусі Олександра Лукашенка, що він нібито відмовив Путіна від "жорстокого рішення мочити" ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина під час заколоту.

Читайте також: