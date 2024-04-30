Живі тварини ходили по трупах: в Росії від голоду загинули пів сотні коней

Російські волонтери виявили завод, де померли близько 50 коней.

У Росії на Ставропольському кінному заводі, біля хутора Кінний, від початку зими від голоду загинули близько 50 коней, живими залишилися близько 80 тварин.

Про це розповіла волонтерка Яна Кучеренко, пише російський Telegram-канал Astra.

"Живі коні ходили по трупах. Де вони вмирали, там їх залишали. Ніхто нічого не робив", - повідомила Кучеренко.

На фото і відео показані трупи коней, розкидані на території підприємства. На одному з відео – кінь без ока і з великою раною на морді намагається випити води. Кучеренко каже, що цей кінь уже мертвий.

Мертві коні в Росії / Фото: Astra

Про ситуацію на кінному заводі стало відомо 29 квітня. Тоді ж Кучеренко та інші волонтери зустрілися на підприємстві із господарем заводу Адель Мажид.

За словами волонтерки, Адель Мажид стверджує, що зараз він не має грошей на корм тваринам. Того ж дня на кінний завод приїхав ветеринарний нагляд.

"Чим закінчилася інспекція – невідомо, але більше нікого на територію підприємства не пускають", - розповіли волонтери

За словами Яни Кучеренко, проблеми на конезаводі виникли ще 2016 року – тоді підприємство намагалися знести разом із живими кіньми.

Журналісти зазначають, що Адель Мажид – уродженець Сирії, він володіє кількома сільськогосподарськими підприємствами. Зокрема 2013 року йому належав агрохолдинг Саблінське.

Портал NewsTracker стверджує, що чоловік входить до двадцятки серед місцевих бізнесменів за рівнем володіння чистими активами – понад 2,2 млрд руб.

За деякими даними, його підозрювали у тероризмі й екстремізмі.

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