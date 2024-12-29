"Живий Нострадамус" дав прогноз на 2025 рік: чого варто чекати людству

Бразильський містик Атос Саломе, відомий як "Живий Нострадамус", прогнозує, що в 2025 році влада офіційно визнає існування позаземного життя.

Про це пише Daily Star.

Саломе неодноразово дивував своїми передбаченнями. Наприклад, деякі з його прогнозів на 2024 рік вже почали здійснюватися. Одним з таких став глобальний збій у роботі Microsoft, після якого багато користувачів соцмереж почали згадувати його попередження про те, що світ перебуває на порозі електронної війни. Раніше Саломе стверджував, що завдяки своїм паранормальним здібностям йому вдається передбачати важливі події, такі як смерть королеви Єлизавети II та інші знакові моменти в історії.

Атос Саломе прогнозує, що 2025 рік стане переломним для людства, оскільки влада вперше офіційно визнає існування позаземного життя. Він вважає, що, незважаючи на "стратегічне мовчання" великих світових держав, таких як США, Росія та Китай, позаземна тема все одно буде розкрита. Приватні компанії, на його думку, відіграватимуть важливу роль у цьому процесі, і зокрема, SpaceX під керівництвом Ілона Маска може стати ключовим гравцем. Прогнозує також, що це може бути не лише виявлення мікробного життя на Марсі, а й докази існування більш розвинених цивілізацій.

Початок глобальної духовної революції, за словами Саломе, також неминучий. Він упевнений, що підтвердження існування позаземного життя стане основою для зміни людським суспільством свого місця у Всесвіті. Це відкриття призведе до перегляду не тільки релігійних переконань, але й основних філософських принципів. Саломе підкреслює, що ці зміни можуть викликати серйозні культурні й суспільні потрясіння, адже людство буде змушене змінити своє розуміння ролі людини в космосі.

Він застерігає, що таке відкриття, хоч і стане важливим кроком у розвитку цивілізації, не буде простим для людства. На його думку, нове розуміння Всесвіту допоможе зробити величезний крок вперед у вивченні космосу і науковому розвитку, але також вимагає глибокого переосмислення багатьох основних принципів.

Нагадаємо, Нострадамус зробив передбачення на 2025 рік. Хоча французький астролог Нострадамус помер понад 450 років тому, його пророцтва з книги Les Prophéties 1555 року тепер трактують як попередження про складні часи 2025 року.

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