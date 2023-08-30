Живуть на повну: як діти російської "еліти" відпочивають у Європі, попри санкції

На жаль, санкції Заходу проти росіян не перекрили їм усі дороги до цивілізованого суспільства.
Так, донька одного з підсанкційних російських олігархів Варвара Скоч насолоджується відпочинком у Європі. Компанію їй склав Євген Мантуров – син віцепрем'єра РФ.
Про це повідомляє "Bild на русском".
Що відомо про розкішне життя багатіїв
За даними Forbes, наймолодшою мільярдеркою Росії стала 21-річна Варвара Скоч, статки якої оцінюються у 2,3 млрд євро. Вона є донькою олігарха Андрія Скоча – депутата Держдуми РФ від "Єдиної Росії" та соратника Володимира Путіна. Як батько, так і донька перебувають під санкціями США. Однак це не заважає їй купатися у розкоші, мандруючи світом та насолоджуючись європейськими курортами.
Традиційно, коли в росіян справа доходить до бажання відпочивати комфортом, славнозвісний "загнєвающій запад" відходить на другий план.
Примітно, що Варвара Скоч зустрічається із 25-річним сином віцепрем'єра РФ Євгеном Мантуровим. Його батько також перебуває під санкціями.
"Після початку війни в Україні дочка олігарха та син віцепрем'єра їздили кататися на лижах до Швейцарії та відпочивати на пляжі на Сейшелах", – йдеться у повідомленні.
Загалом у Росії наразі сім доларових мільярдерок, хоча раніше було всього три. Це пояснюється тим, що через санкції російські олігархи почали переписувати своє майно та активи на родичів чи довірених осіб.
Нагадаємо, у світі почало відбуватися "зачищення" росіян, пов'язаних із нафтовим бізнесом. Останніми місяцями за дивних обставин померли кілька високопосадовців, деякі з них були вбиті разом із сім'ями.
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