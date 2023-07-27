“Жменька пожертв” від Путіна не змінить ситуацію із дефіцитом українського зерна - генсек ООН

Підвищення цін на зерно у світі найбільше вдарить по країнах, що розвиваються.

ООН продовжуватиме співпрацювати з Туреччиною, Україною, Росією та іншими країнами, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу. “Жменька” зерна, яку начебто “жертвує” Росія країнам Африки, не співмірна із наслідками її виходу із “зернової угоди”.

Таку заяву генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша цитує CNN.

"Зрозуміло, що коли забираєш з ринку мільйони й мільйони тонн зерна, виходячи з економічних законів, це призведе до вищих цін, ніж ті, які існували б за нормального доступу українського зерна на міжнародні ринки", – наголосив він.

Генсек ООН наголосив, що за це підвищення цін "платитимуть усі та всюди", а найбільше воно вдарить по країнах, що розвиваються.

“Не за допомогою жменьки пожертв деяким країнам ми можемо виправити цей драматичний вплив, який торкається всіх і всюди", — сказав він.

Заява Антоніу Гутерріша пролунала на тлі твердження президента РФ Володимира Путіна, нібито Росія уже відправила майже 10 млн тонн зерна в Африку.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підкуповує Африку після виходу із "зернової угоди". Він пообіцяв деяким країнам відправити безкоштовно зерно.

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