"Жодна фінструктура РФ не буде в безпеці": США готові вводити санкції проти "Сбербанку" - Bloomberg

"Жодна фінструктура РФ не буде в безпеці": США готові вводити санкції проти "Сбербанку" - Bloomberg

США також запровадили санкції проти організацій, що належать держкорпорації "ВЕБ".

Адміністрація президента США Джо Байдена готова за необхідності вводити санкції проти інших російських фінансових організацій на тлі визнання "незалежності" "ЛДНР".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в Білому домі.

"США надалі готові вводити заходи проти таких організацій, як "Сбербанк", "ВТБ", - передає агентство. За словами джерела, "жодна фінансова структура Росії не буде в безпеці, якщо вторгнення продовжиться".

До слова, США також запровадили санкції проти організацій, що належать держкорпорації "ВЕБ" та заборонили покупку на вторинному ринку державних облігацій, випущених Мінфіном РФ, Банком Росії або Фондом національного добробуту після 1 березня 2022 року. Виявилися 25 його "дочок", серед них OFAC перераховує "ВЕБ-лізинг", "Російський експортний центр", Росексімбанк, компанію "Сібвуглемет", дочірні банки ВЕБу в Україні та Білорусії.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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