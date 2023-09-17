"Жодна російська машина не вʼїде до Польщі": міністр нагадав про заборону

Від 17 вересня 2023 року в Польщі діятиме заборона на в'їзд автомобілів із російськими номерами.

Про це нагадав міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

"Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської Комісії щодо заборони в'їзду автомобілів, зареєстрованих у Росії, до ЄС, я хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні діятиме від завтрашнього дня і набуде чинності сьогодні опівночі", — зазначив Камінський.

"Жодна російська машина не вʼїде до Польщі. Пані та панове, це стосується всіх автомобілів — як комерційних, так і приватних, незалежно від того, чи є людина, яка ним керує, або власник авто громадянином росії чи громадянином іншої країни", — пояснив міністр і наголосив, що автомобіль, зареєстрований у Росії, не має права вʼїжджати до Польщі.

Що відомо про заборону

Країни Балтії заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами, виконавши рекомендації Єврокомісії.

8 вересня Європейська комісія продовжила санкції проти Росії та додала до них нові обмеження. У документі йдеться, що якщо росіяни вʼїжджають на автотранспорті з номером РФ, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС. Тому країни матимуть право конфіскувати машини, смартфони, іншу техніку та цінні речі в тих, хто порушить цю заборону.

Згодом Єврокомісія помʼякшила обмеження: авто залишаються під забороною, а от щодо вилучення особистих речей, які "викликають несуттєве занепокоєння з погляду обходу санкцій", митники мають діяти "пропорційно та розумно". У зміненому тексті вже не йшлося про телефони, ноутбуки тощо.

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