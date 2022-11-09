Жодних ознак: гендиректор МАГАТЕ категорично спростував брехню Кремля про "брудну бомбу" в Україні

Ми діяли негайно, оглянули три об’єкти, нічого не знайшли, – сказав Гроссі.

Інформацію про те, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії не знайшли жодних ознак того, що Україна близька до підготовки або створення "брудної бомби", висловив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Про це Гроссі сказав під час 27-ї Кліматичної конференції ООН у Єгипті.

"За кілька днів ми зібрали інспекційну групу, яка виїхала на три об’єкти. Ми підтверджуємо, що не було жодних доказів перенаправлення або іншого нецільового використання ядерного матеріалу", – сказав Гроссі.

За словами голови МАГАТЕ, його агентство не могло проігнорувати звинувачення Росії у створенні "брудної бомби" в Україні.

Фейк про "брудну бомбу", який запустила Росія: що відомо

Раніше, 3 листопада, на сайті міжнародної організації МАГАТЕ виклали звіт про п еревірку та відсутність ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів в Україні, в чому раніше звинувачувала Росія.

Напередодні Росія запустила фейк про українську "брудну бомбу". В російському МЗС поділилися світлинами 10-річної давнини із презентацій Словенського агентства з радіоактивних відходів. У словенському уряді одразу розвінчали їх.

Тоді ж радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував фейки про "брудну бомбу", які розповсюджує РФ, та нагадав про те, що Україна завжди готова співпрацювати з МАГАТЕ.

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