"Жодних переговорів": проблему Придністров’я у Молдові запропонували вирішити за участю України та НАТО

Депутат молдовського парламенту від провладної партії "Дія і солідарність", до якої належить президентка Мая Санду, досвідчений політик Оазу Нантой вважає, що придністровський конфлікт не можна розв'язати шляхом дипломатичних переговорів.

Про це він говорив в ефірі телеканалу TVR Moldova.

"Я не вважаю, що так званий придністровський конфлікт має вирішуватися на основі діалогу з Тирасполем, ні. Кишинів разом із партнерами має розробити план дій, викласти його на стіл, і тим, хто прийме, можливо, буде прощено, а тим, хто не прийме, потрібно просто піти. Тут ми не бавимося з переговорами, тому що цей режим не має права на існування", – заявив депутат.

При цьому молдовський політик зазначив, що вирішення конфлікту буде мирним "тільки тому, що зараз Придністров'я перебуває в дуже складній ситуації".

Також Нантой наголосив на необхідності демілітаризації регіону.

"Звичайно, тут необхідні скоординовані дії з Україною і НАТО. Тому що ми не будемо щирими, якщо станемо говорити про реінтеграцію країни без конкретного плану повної демілітаризації цієї території", – сказав депутат.

Згодом у провладній партії "Дія і солідарність" зазначили, що Нантой висловив свою особисту думку. Партія Маї Санду офіційно схиляється до шляху переговорів.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян заявив, що Кишинів офіційно не отримував від Києва пропозицій про звільнення території невизнаного Придністров'я від російських військ Збройними силами України.

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