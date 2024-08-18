В Росії істерично відповіли на статтю The Washington Post про переговори

У МЗС Росії заявили, що Курська операція ЗСУ унеможливлює будь-які переговори про припинення вогню.

Російська Федерація не вела і не веде прямих чи непрямих переговорів з Україною. Ба більше наступ українських сил на територію РФ взагалі анулював можливість розпочати діалог про припинення вогню.

Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова у коментарі російському виданню "Ведомости".

Вона спростувала інформацію у статті The Washington Post про те, що прорив ЗСУ у Курській області зірвав таємні непрямі переговори Києва та Москви у Катарі наприкінці серпня.

"Ніхто нічого не зривав, бо зривати не було чого. Жодних прямих чи непрямих переговорів між Росією та київським режимом щодо безпеки цивільних об'єктів критичної інфраструктури не велося і не ведеться", – заявила Захарова.

Вона також звинуватила Україну та Захід у створенні загрози безпеці Запорізької та Курської АЕС.

"Що стосується Збройних сил Росії, то вони не завдають ударів по цивільних об'єктах. Щобільше, зараз вони роблять все можливе, щоб захистити такі об'єкти від ударів ЗСУ, які застосовують західну зброю, та захистити світ від масштабної техногенної катастрофи", – наголосила представниця МЗС.

Нагадаємо, The Washington Post з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації до столиці Катару для непрямих переговорів щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Проте після початку Курської операції плани Кремля змінилися.

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