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Жодного разу не соромно: росіяни видали черговий фейк, використавши кадри із ЗСУ (відео)

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Жодного разу не соромно: росіяни видали черговий фейк, використавши кадри із ЗСУ (відео)

Російська пропаганда / Фото: Associated Press

Якщо росіяни брешуть – то завжди на повну.

Цього разу їм вкрай потрібно заспокоїти людей на тлі подій у Курській області. Так, пропагандисти видали архівні кадри роботи українських бійців, які в окопах одного за одним знищують російських окупантів, за свій успіх.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Росіяни видали черговий фейк, використавши кадри із ЗСУ

Росіяни видали черговий фейк, використавши кадри із ЗСУ

"Найсмішніше, що коли в липні 2023 року ці чудові кадри вперше розмістив військовослужбовець ЗСУ, боєць 73-го морського центру спеціального призначення Arthur Werner "Дикий" (друге відео), російські пропагандисти обсмоктували їх та верещали, як же це по-людоїдськи  розстрілювати "визволителів" замість того, щоб узяти їх у полон"

Раніше Олексій Смірнов, який тимчасово виконує обов'язки губернатора Курської області, на нараді у Путіна заявив, що ситуація в Курській області складна. Каже, що під контролем супротивника перебуває 28 населених пунктів області.

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