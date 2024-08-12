Жодного разу не соромно: росіяни видали черговий фейк, використавши кадри із ЗСУ (відео)

Якщо росіяни брешуть – то завжди на повну.

Цього разу їм вкрай потрібно заспокоїти людей на тлі подій у Курській області. Так, пропагандисти видали архівні кадри роботи українських бійців, які в окопах одного за одним знищують російських окупантів, за свій успіх.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Росіяни видали черговий фейк, використавши кадри із ЗСУ

"Найсмішніше, що коли в липні 2023 року ці чудові кадри вперше розмістив військовослужбовець ЗСУ, боєць 73-го морського центру спеціального призначення Arthur Werner "Дикий" (друге відео), російські пропагандисти обсмоктували їх та верещали, як же це по-людоїдськи – розстрілювати "визволителів" замість того, щоб узяти їх у полон"

Раніше Олексій Смірнов, який тимчасово виконує обов'язки губернатора Курської області, на нараді у Путіна заявив, що ситуація в Курській області складна. Каже, що під контролем супротивника перебуває 28 населених пунктів області.

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