Жодної подряпини: на 90-річну бабусю впала стеля, поки вона спала (фото)

Бабусі з Мельбурна, Австралія, пощастило залишитися живою після того, як стеля в її спальні впала на неї, поки вона спала в ліжку.

Про це повідомляє 9News.

Інцидент стався о 5:30 ранку в будинку в Сент-Олбансі на північному заході міста. 90-річна жінка опинилася у пастці.

"Мама почула гучний гуркіт", - розповіла 9News онука жінки Тереза. "Вона сказала нам прийти: "Дах звалився, і бабуся застрягла всередині". Бабуся кричала: "Допоможіть мені, допоможіть мені!".

На 90-річну жінку впала стеля / Фото: 9news

Тереза та її матір не змогли відчинити двері спальні та викликали службу екстреної допомоги.

Служба екстреної допомоги прибула на місце через декілька хвилин, озброївшись драбиною та болторізами. Бабусю витягли. На великий подив, вона була без жодної подряпини. У жінки лише боліла шия від шматків гіпсу, що впали.

Сім'я пожартувала, що їм потрібно було купити лотерейний квиток після цього інциденту. Родина досі не знає, що спричинило обвалення, але напередодні помітила тріщину в стелі. Попри значні ушкодження усередині спальні, зовні важко сказати, що щось сталося.

На 90-річну жінку впала стеля / Фото: 9news

Однак, поки страхові експерти не перевірять будинок, родина боїться залишатися вдома.

Нагадаємо, 75-річна жінка заявила, що вже пів століття нічого не їсть. Вона вживає лише воду та безалкогольні напої.

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