Жодної вказівки від "царя": Денисенко розповів про розгубленість у Кремлі після поразки на Харківщині

Російська влада перебуває у розгубленому стані під час війни проти України.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів радник міністра внутрішніх справ України і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"У Кремлі панує розгубленість. Протягом останніх 10 днів вертикаль не отримує жодної вказівки від "царя". Ситуація наразі унікальна для новітньої російської історії. Протягом всього того періоду, як Україна почала наступ на Харківщині, з вищих кабінетів влади не поступає жодних внятних вказівок. Тому вертикаль розгублена", - зазначив Денисенко.

До прикладу, за словами Денисенка, група муніципальних депутатів подала позов до суду на Володимира Путіна за те, що той своїми безглуздими діями приводить до проблем РФ.

"Ще два тижні тому я не вагаючись міг би сказати, що ці люди отримують реальні вироки і будуть сидіти в тюрмі. Зараз вони отримали "страшний вирок" - штраф о 42 тис. рублів", - додав він.

Денисенко навів ще один приклад розгубленості російської влади.

"Другий момент - це демарш Пугачової, який по суті замовчувало російське ТБ, але після цього мала б бути якась реакція Кремля. Кремль не прокоментував. Тому можемо казати, що там панує розгубленість", - зазначив Денисенко.

Радник міністра внутрішніх справ України зазначив, що для нашої держави така ситуація у Кремлі на користь.

"Система заточена на чіткі вертикальні рішення. Там немає нічого горизонтального і ніхто нічого по горизонталі робити не може. ФСБ по суті заблоковано в своїх рішеннях. Вони не розуміють, яким чином їм далі рухатися. Генералітет також. Чим довше цей процес триватиме, тим краще для України. Гадаю, якби така ситуація протрималася півтора-два місяці, то запустилися б процеси саморозпаду в системі. Наразі запустився час вискочок. Якщо ми говоримо про істерію, то вона йде з вуст вискочок, які не мають впливу", - зазначив він.

Нагадаємо, що Зеленський затвердив склад делегації на Генасамблею ООН.

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