Жорстка посадка: в Іркутській області пасажирський літак приземлився з відламаним крилом та пошкодженим шасі

Під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги.

В Усть-Куті пасажирський літак Ан-24 під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги. В результаті у судна виявилася відламана частина крила, також просіла передня стійка шасі.

Про це повідомляє "Тайга.Інфо".

Судячи з бортового номера, літаку понад 50 років. Наразі його обслуговує авіакомпанії "Ангара".

Східно-сибірська транспортна прокуратура проводить перевірку за фактом авіапригоди.

"За попередньою інформацією, при посадці літака у складних метеоумовах допущено його викочування за межі злітно-посадкової смуги, де стався підлом передньої стійки шасі та пошкодження крила", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, на борту перебували чотири члени екіпажу та 44 пасажири, потерпілих немає.

Крім того, також відомо про аварійну посадку ще одного Ан-24 в аеропорту Іркутська. У нього відмовив правий двигун після зльоту, тож екіпаж вирішив повернутися. На борту перебували 49 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Нагадаємо, у Швейцарії на льодовику виявили уламки літака, що розбився 54 роки тому.

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