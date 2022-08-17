Жорстка посадка: в Іркутській області пасажирський літак приземлився з відламаним крилом та пошкодженим шасі

Під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги.
В Усть-Куті пасажирський літак Ан-24 під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги. В результаті у судна виявилася відламана частина крила, також просіла передня стійка шасі.
Про це повідомляє "Тайга.Інфо".
Судячи з бортового номера, літаку понад 50 років. Наразі його обслуговує авіакомпанії "Ангара".
Східно-сибірська транспортна прокуратура проводить перевірку за фактом авіапригоди.
"За попередньою інформацією, при посадці літака у складних метеоумовах допущено його викочування за межі злітно-посадкової смуги, де стався підлом передньої стійки шасі та пошкодження крила", - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, на борту перебували чотири члени екіпажу та 44 пасажири, потерпілих немає.
Крім того, також відомо про аварійну посадку ще одного Ан-24 в аеропорту Іркутська. У нього відмовив правий двигун після зльоту, тож екіпаж вирішив повернутися. На борту перебували 49 пасажирів і чотири члени екіпажу.
Нагадаємо, у Швейцарії на льодовику виявили уламки літака, що розбився 54 роки тому.
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