Жорсткі наслідки санкцій: 10 звичайних речей, без яких росіянам доводиться обходитися у житті

Санкції, запроваджені проти Росії США та Євросоюзом, діють, попри заяви Кремля. Через фінансові обмеження мільйони росіян залишилися без буденних речей.
Зокрема, дефіцитними продуктами стали свинина, цукор, папір тощо. Також у переліку перебувають технологічні втрати росіян, до прикладу, Google Play та інші сервіси.
Онлайн видання SPEKA зібрала десять звичайних речей, з якими через санкції виникли проблеми у Росії.
1. Папір
Так, мова про той самий папір формату А4, який використовується для друку. І не тільки: через санкції дефіцит становитиме 40%: адже цей папір переважно імпортується з-за кордону, а на Європу припадає 70% поставок.
2. Мікрочипи
Першою жертвою заборони продажу росії мікрочипів став автопром. Завод АвтоВАЗ вже тричі зупиняв роботу через неможливість випускати авто без імпортованих чипів. Також на росії розглядають можливість випуску авто у «спрощеній комплектації» – без автоматизованих гальмівних систем та подушок безпеки.
3. Кільця для маркування птахів
У Владімірській області орнітологи скаржаться, що наявні запаси кілець для маркування птахів вистачить ненадовго. Кільця раніше імпортували з Польщі.
4. Цвяхи
Факт того, що самопроголошена наддержава імпортує навіть цвяхи, став шоком для спікера совфєда росії Валентини Матвієнко. «Ми навіть цвяхи самі не виготовляємо в країні, яка випускає стільки металу», – дивується вона.
5. Google Play та інші сервіси
Росіяни втратили можливість користуватись Google Play. На заміну йому прийшов російський аналог NashStore, який запустився з великими проблемами. Замість Google Docs на росії тепер працює «МойОфис», замість Zoom – Яндекс.Телемост, замысть Trello – «Штаб».
7. Свинина
Властнее, свинина на росії ще є, але прогнозується її дефіцит та суттєве подорожчання – відсутність доступу до імпортних харчових добавок змушує скорочувати поголів'я свиней. Щоправда, на росії вже планують альтернативні види «м'яса» – зокрема, з цвіркунів.
8. Смартфони Apple
Санкції торкнулися і статусного символу кожного російського блогера – за оцінками, наявних в російських магазинах запасів вистачить на кілька місяців. Росіяни шукають обхідні шляхи, щасливчики пробають б/в айфони з застосунками, які вже заблокували.
9. Цукор
Попри те, що росію майже не бомбили, цукрова криза в російських магазинах стала річчю вже майже легендарною. Загалом на росії також скаржаться на подорожчання продуктів та зменшення асортименту на полицях.
10. IKEA
За час повномасштабної війни з росії вийшло або тимчасово призупинили там діяльність вже понад 1 тис. компаній. Чи не найбільшого розголосу набуло закриття магазинів шведського меблевого ритейлера IKEA, яке спричинило черги і бійки в останній день роботи магазинів.
Як повідомляли раніше, понад 1000 міжнародних компаній перебувають на стадії виходу з країни-агресорки. Ще 430 вже призупинили діяльність у РФ. Майже 600 компаній, за даними керівнкиа ОП Єрмака, продовжують працювати у Росії, фінансуючи війну в Україні.
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