Що Трамп готує для України та чи вдасться йому закінчити війну: огляд західних ЗМІ

Дональд Трамп переміг на 60 виборах президента США. Учора чимало світових лідерів висловили свої вітання щодо його перемоги, а серед українського політикуму реакція була неоднозначною.

Попри те, чимало чиновників, як й українських, так і закордонних узялися прогнозувати, як може змінитися перебіг війни в Україні з приходом республіканця до влади у Сполучених штатах.

ТСН.ua зібрав варіанти планів, які описують західні ЗМІ щодо розгортання майбутніх подій на фронті.

Відмова від вступу до НАТО та віддача захоплених агресором територій

Радники Дональда Трампа висунули різні версії плану закінчення війни в Україні, пише The Wall Street Journal.

Одним із таких є відмова Українців від вступу до НАТО. Він передбачає заморожування лінії фронту і створення 800-мильної демілітаризованої зони (майже 1300 км).

Як зазначають журналісти, нині невідомо хто охоронятиме вищезгадану територію, проте вони стверджують що Сполучені Штати не фінансуватимуть миротворчу місію, зокрема, не будуть входити до її складу.

Один із радників новоспеченого президента розповів, що Америка може організовувати навчання чи надавати іншу підтримку, "але ствол зброї буде спрямований до Європи".

"Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не платимо за це. Примусьте поляків, німців, британців і французів робити це", — сказав член команди Трампа.

Однак США мають намір постачати Україні зброю, щоб стримати майбутній російський напад.

План також передбачає залишити Росії приблизно 20% території України, які країна-агресор захопила.

Кіт Келлог і Фред Флейц, які раніше працювали у Білому домі Трампа, пропонують припинити постачання зброї Києву доти, доки Україна не погодиться на мирні переговори з РФ.

"Україна все ще може спробувати повернути втрачені території, але їй доведеться робити це шляхом дипломатичних переговорів", - пише WSJ.

Небезпека від нового наративу адміністрації Трампа

Упродовж тривалого часу Україна та її союзники з НАТО намагалися знайти позитив у можливій перемозі Трампа. Розглядалися різні сценарії: від "жорсткого союзника" до "майстра угод", який зможе принести прийнятний мир. Проте це виявилося лише втішною ілюзією, йдеться у матеріалі CNN.

За наявності ворожої адміністрації нового президента США що може призупинити військову допомогу, неабиякою загрозою для України може стати падіння морального духу українських військ. Адже неодноразово бійці висловлювалися про неможливість утримання позицій без американської підтримки.

Зокрема, небезпечним є для українців новий наратив адміністрації Трампа: "не треба боятися Росії, бо вона не несе великої загрози".

Як зазначають у CNN, це може стати найбільшою перемогою Путіна і найболючішою поразкою Заходу, перекресливши уроки двох років війни, які показали реальну небезпеку російської агресії.

Швидке закінчення війни в Україні не віщує нічого доброго

Політика Вашингтону після перемоги Трампа з високою ймовірністю зміниться. Проте, нині не можливо сказати як саме, пише видання The New York Times.

Там зазначили, що "Трамп зі скептицизмом, якщо не відвертою ворожістю, ставиться до ідеї подовження допомоги США Україні. Також він обіцяв, що зможе завершити війну за один день — не кажучи, як саме. Усе це викликає у Києві занепокоєння, що Трамп тиснутиме на Україну, щоб укласти угоду на невигідних умовах".

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Як заявили аналітики Королівського інституту об’єднаних служб, бажання Трампа досягти швидкої мирної угоди між Україною та Росією не віщує нічого доброго.

За словами дипломатів, які говорили на умовах анонімності, делікатні багатосторонні переговори щодо миру в Україні вже тривають останніми місяцями. Як на них вплине повернення Трампа у глобальну політику, наразі незрозуміло.

Непублічні переговори

До інавгурації, Дональд Трамп може розпочати непублічні переговори з Росією за підсумками яких Україні представлять проєкт угоди, на яку вона може погодитися або ні. Таку думку аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон висловив LIGA.net.

За підсумками цих перемовин Україні представлять проєкт угоди, на яку він може погодитися або ні. У разі незгоди, США можуть припинити підтримку Києва, припускає аналітик.

Інший можливий сценарій – Трамп спробує публічно посилити позицію України задля створення бази для хороших переговорів: якщо в його інтересах, щоб Київ говорив із позиції сили.

Прихід Трампа – це початок завершення війни?

Британський історик і журналіст Оуен Метьюз у своїй статті для The Spectator розповів, що перемога головного республіканця на виборах передбачає початок кінця війни в Україні ‒ і, ймовірно, залишить Путіну контроль над більшою частиною або навіть всією територією, яку він захопив за майже три роки.

"Для багатьох українців такий результат стане зрадою їхньої боротьби, ударом у спину з боку Заходу, який посіє десятиліття гніву і обурення. Однак для інших швидке завершення конфлікту, перш ніж буде втрачено ще більше землі і загинуть десятки тисяч молодих українців, є найкращою надією на порятунок для гідного майбутнього їхньої країни, перш ніж їхня інфраструктура, економіка і ціле покоління будуть повністю знищені", ‒ пише оглядач.

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Оуен Метьюз вважає, що негласні переговори між РФ та Україною, які нині нібито тривають у Катарі, про припинення взаємних атак по енергетичній інфраструктурі, зазнають невдачі.

За словами британського історика, російські атаки загрожують зробити великі міста і селища фактично непридатними для життя взимку, поки російський наступ у Донецькій області набирає обертів і зрештою такий сценарій може призвести до оточення міста Харкова.

Нагадаємо, Дональд Трамп ймовірно, спробує домогтися припинення вогню на нинішній лінії фронту.

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