Жорстока, радянська людина: що західні ЗМІ пишуть про нового наступника Шойгу Бєлоусова

Відоме британське видання Reuters описує нового міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова як "жорсткого, професійного урядовця", який не маю військового досвіду, але є сильним економістом.

Про це йдеться у матеріалі інформаційного агентства.

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"Із нульовим військовим досвідом Андрій Бєлоусов, сухорлявий сивий економіст і православний відвідувач церкви, який любить скелелазіння, здається дивним вибором на посаду нового міністра оборони Росії в той час, коли Москва веде війну проти України", - пише автор видання.

Водночас, російські посадовці, які працювали з Бєлоусовим, описали його як "жорстокого та професійного урядовця, який колись очолював кампанію, щоб витягти більше грошей із великого бізнесу для держави".

Західне видання зауважує, що під час війни міністр оборони Росії повинен контролювати величезні фінансові потоки та економічне та промислове планування, а тому "здатність Бєлоусова досягати результатів, зібравши близько 300 мільярдів рублів (3 мільярди доларів) за рахунок податку на надприбутки компаній, ймовірно, вразила президента Путіна. І його призначення багатьом говорить про те, що Путін перекроює Росію на тривалу війну в Україні".

"(Бєлаусов - ред.) дуже організований, систематичний, жорстокий. Йому подобається все контролювати", - розповіло одне джерело в уряді, яке працювало з Бєлоусовим.

Тим часом деякі російські урядовці критикують Бєлаусова за надто державницькі погляди, які, на їхню думку, іноді завдавали шкоди приватним підприємствам.

"Бєлоусов - дуже радянська людина. Він вірить в державу, що вона - це верховна (структура - ред.) і що вона повинна вирішувати, як витрачати гроші ", - додало інше високопоставлене російський джерело, який ознайомлений із ситуацію.

Разом із тим, видання підкреслює, що нове призначення у вищому війському керівництві сподобалося не усім генералам.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Литвиненко на тлі кадрових перестановок у Міністерстві оборони РФ зробив тривожну заяву для України.

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