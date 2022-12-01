"Жорстока війна на виснаження": Столтенберг заявив, що НАТО збільшить виробництво боєприпасів

Країни НАТО та їхні союзники планують збільшити власне виробництво боєприпасів, адже постачають їх до України на тлі війни.

Про це на пресконференції у Берліні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Україні потрібно більше боєприпасів. І це очевидно. Вони неодноразово заявляли про це, тому що це жорстока війна на виснаження, де є величезна витрата боєприпасів. І це також причина, чому союзники надають Україні більше боєприпасів", - зауважив генсек.

За його словами, Німеччина вже почала співпрацювати з оборонною промисловістю задля збільшення виробництва боєприпасів. "Частково для поповнення наявних запасів НАТО, та щоб продовжувати доставляти боєприпаси в Україну", - наголосив Столтенберг.

НАТО надаватиме Україні підтримку, щоб не допустити розширення збройного конфлікту за її межі, пообіцяв він. Зокрема, щодо посилення протиповітряного захисту України.

"Союзники готові активізуватись і забезпечити ще більший протиповітряний захист України. Але я також вважаю, що важливо розуміти, що йдеться не лише про відправку нових систем, але й про те, щоб системи, які ми вже поставили, могли працювати. Тому є потреба в боєприпасах до наявних систем. Є потреба в запчастинах та техобслуговуванні", - наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон пообіцяли надати Україні системи ППО та необхідне для ремонту енергетичної мережі обладнання.

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