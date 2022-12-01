"Жорстока війна на виснаження": Столтенберг заявив, що НАТО збільшить виробництво боєприпасів

НАТО надалі надаватиме Україні підтримку.
Країни НАТО та їхні союзники планують збільшити власне виробництво боєприпасів, адже постачають їх до України на тлі війни.
Про це на пресконференції у Берліні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Україні потрібно більше боєприпасів. І це очевидно. Вони неодноразово заявляли про це, тому що це жорстока війна на виснаження, де є величезна витрата боєприпасів. І це також причина, чому союзники надають Україні більше боєприпасів", - зауважив генсек.
За його словами, Німеччина вже почала співпрацювати з оборонною промисловістю задля збільшення виробництва боєприпасів. "Частково для поповнення наявних запасів НАТО, та щоб продовжувати доставляти боєприпаси в Україну", - наголосив Столтенберг.
НАТО надаватиме Україні підтримку, щоб не допустити розширення збройного конфлікту за її межі, пообіцяв він. Зокрема, щодо посилення протиповітряного захисту України.
"Союзники готові активізуватись і забезпечити ще більший протиповітряний захист України. Але я також вважаю, що важливо розуміти, що йдеться не лише про відправку нових систем, але й про те, щоб системи, які ми вже поставили, могли працювати. Тому є потреба в боєприпасах до наявних систем. Є потреба в запчастинах та техобслуговуванні", - наголосив генсек НАТО.
Нагадаємо, президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон пообіцяли надати Україні системи ППО та необхідне для ремонту енергетичної мережі обладнання.
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