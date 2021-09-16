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Жорстоке вбивство понад тисячі дельфінів на Фарерських островах виявилось даремним

Жорстоке вбивство понад тисячі дельфінів на Фарерських островах виявилось даремним

pixabay.com

Мисливці на човнах загнали зграю дельфінів на мілководдя.

Масштабне полювання на дельфінів на Фарерських островах увійшло в історію. 12 вересня було вбито 1428 атлантичних білобоких дельфінів. Ця кількість – найбільша за всю історію спостережень.

Про це пише The Washington Post.

Мисливці загнали стаю дельфінів у фьорд за допомогою швидкісних катерів та гідроциклів. Їх жорстоко вбили за допомогою ножів.

Мисливці не розрахували: планували вбити 200 тварин, а загинуло понад тисячу.

Як розповідають місцеві, "смерть дельфінів виявилася непотрібною і даремною – мисливці отримали занадто багато м'яса і тепер не знають, що з ним робити".

"На полюванні отримали більше м'яса дельфінів, ніж хто-небудь може забрати, тому здобич пропонують кому завгодно, аби не викидати", - розповідають жителі.

Згідно з даними некомерційної організації Sea Shepherd, у багатьох учасників полювання не було ліцензій, які потрібні на Фарерських островах. Також ніхто не видавав офіційного дозволу на полюванню в даному районі острова. 

Полювання на морських ссавців (Grindadrap фарерською мовою) - насамперед чорних дельфінів - традиція, яка практикується протягом сотень років на віддалених Фарерських островах.

Уряд Фарерських островів повідомляє, що в середньому щороку виловлюють близько 600 чорних дельфінів. Білобоких дельфінів виловлюють у меншій кількості - 35 у 2020 році та 10 у 2019 році.

Прихильники традиції кажуть, що китобійний промисел - це традиційний спосіб отримувати їжу від природи та важлива частина їхньої культурної ідентичності. Правозахисники давно з цим не погоджуються та вважають забій жорстоким і непотрібним.

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