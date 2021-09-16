Жорстоке вбивство понад тисячі дельфінів на Фарерських островах виявилось даремним

Мисливці на човнах загнали зграю дельфінів на мілководдя.

Масштабне полювання на дельфінів на Фарерських островах увійшло в історію. 12 вересня було вбито 1428 атлантичних білобоких дельфінів. Ця кількість – найбільша за всю історію спостережень.

Про це пише The Washington Post.

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Мисливці загнали стаю дельфінів у фьорд за допомогою швидкісних катерів та гідроциклів. Їх жорстоко вбили за допомогою ножів.

Мисливці не розрахували: планували вбити 200 тварин, а загинуло понад тисячу.

Як розповідають місцеві, "смерть дельфінів виявилася непотрібною і даремною – мисливці отримали занадто багато м'яса і тепер не знають, що з ним робити".

"На полюванні отримали більше м'яса дельфінів, ніж хто-небудь може забрати, тому здобич пропонують кому завгодно, аби не викидати", - розповідають жителі.

Згідно з даними некомерційної організації Sea Shepherd, у багатьох учасників полювання не було ліцензій, які потрібні на Фарерських островах. Також ніхто не видавав офіційного дозволу на полюванню в даному районі острова.

Полювання на морських ссавців (Grindadrap фарерською мовою) - насамперед чорних дельфінів - традиція, яка практикується протягом сотень років на віддалених Фарерських островах.

Уряд Фарерських островів повідомляє, що в середньому щороку виловлюють близько 600 чорних дельфінів. Білобоких дельфінів виловлюють у меншій кількості - 35 у 2020 році та 10 у 2019 році.

Прихильники традиції кажуть, що китобійний промисел - це традиційний спосіб отримувати їжу від природи та важлива частина їхньої культурної ідентичності. Правозахисники давно з цим не погоджуються та вважають забій жорстоким і непотрібним.

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