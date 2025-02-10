Жорстоке вбивство українок у Німеччині та викрадення немовляти: як покарали злочинців

У Німеччині Земельний суд Мангайма засудив 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка до довічного ув'язнення за вбивство у березні 2024 року українки та її матері, а також викрадення дитини.

Про це повідомляє DW.

Суд встановив, що засуджені хотіли видати дитину однієї з жертв за свою. Їхню провину визнали особливо тяжкою, що фактично позбавляє права на дострокове звільнення. Проте вирок ще може бути оскаржений.

Під час судового засідання в січні обвинувачені через своїх адвокатів зізналися у скоєнні злочинів і висловили каяття. Чоловік зізнався, що забив двох жінок до смерті гумовим молотком.

Німецьке подружжя звинувачують у жорстокому вбивстві 51-річної української біженки Марини Стеценко та її 27-річної доньки Маргарити, щоб викрасти новонароджену дівчинку. За версією слідства, вони підклали жертвам психотропи в їжу, ймовірно, під час вечері в китайському ресторані. Після вбивства 27-річну жінку намагалися спалити, а її мати знайшли мертвою на березі озера.

Пара хотіла мати доньку, і 44-річна зловмисниця спеціально шукала жертву серед українських біженців у Telegram. Вона запропонувала допомогу з перекладом вагітній Маргариті й навіть отримала на немовля нове свідоцтво про народження під іншим ім’ям.

Після вбивства подружжя поширювало вигадки про походження дитини, зокрема що її привезли з Чехії. Чоловік зізнався психологам, що хотів здійснити мрію дружини про доньку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що згідно з даними Європейського статистичного бюро показують зростання виїздів українців з Польщі до Німеччини, яка стала однією з основних країн ЄС для еміграції з України.

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