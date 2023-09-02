Жорстокий напад на українську дитину в Німеччині: з'явилась реакція посольства

Напередодні у Німеччині стався обурливий інцидент із нападом на дитину, яка говорила українською мовою. Так, Генеральне консульство України у Гамбурзі 28 серпня звернулося до Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії з проханням про детальне з'ясування усіх обставин, розслідування злочину і покарання винних.

Про це повідомило Посольство України у ФРН.

Винного притягнуть до відповідальності

У відомстві повідомили, що українські консули перебувають на постійному зв’язку з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією. Відомо, що прокуратура міста Гьоттінген порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства.

"Справа перебуває на контролі консульської служби України, яка у тісній взаємодії з компетентними органами Німеччини здійснить усі необхідні кроки для притягнення винного до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Примітно, що напад було скоєно у присутності інших українських дітей, найстаршому з яких було 12 років. Хлопчик зазнав легких ушкоджень, на щастя, після надання медичної допомоги його відразу відпустили додому.

Нагадаємо, у німецькому місті Айнбек розшукує чоловіка, який накинувся на хлопчика, який розмовляв українською мовою. Чоловік вимагав від дитини перейти на російську і казав, що війну почала Україна. Ненормальний перекинув хлопчика через огорожу моста і пожбурив у нього скляною пляшкою, внаслідок чого дитина отримала травми голови й ноги.

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