Журнал TIME посадив у крісло президента США чоловіка, який любить Трампа: фото

Роль Маска в адміністрації Трампа посилилася після того, як його призначили керівником Департаменту урядової ефективності (DOGE).

На обкладинці чергового номеру журналу TIME опубліковане зображення американського мільярдера Ілона Маска, який сидить у кріслі президента США.

Фото свіжої обкладинки популярного журналу, за версією якого Дональд Трамп став людиною 2024 року, публікують у п’ятницю, 7 лютого, у соцмережах.

На зображенні Ілон Маск сидить за президентським столом в Овальному кабінеті Білого дому, обабіч нього — американський державний прапор та президентський штандарт.

Ілон Маск на обкладинці журналу TIME

Після того, як зображення Маска з’явилося на обкладинці TIME, мільярдер несподівано зізнався в своїй любові до Дональда Трампа у дописі на платформі Х.

Також читайте Ілона Маска номіновано на Нобелівську премію миру: яка підстава

“Я люблю Дональда Трампа так сильно, як гетеросексуальний чоловік може любити іншого чоловіка", - написав він.

Як відомо, роль Маска в адміністрації Трампа посилилася після того, як його призначили керівником Департаменту урядової ефективності (DOGE). Щоправда, для мільярдера не знайшли офісу в Білому домі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розповів про повноваження бізнесмена Ілона Маска в своїй адміністрації. За його словами, його завдання полягає в тому, щоб скоротити уряд.

Читайте також: