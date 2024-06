Журналіст вкусив лезо під час їжі в літаку – фото, подробиці

Чоловік поділився своїми жахливими випробуваннями після того, як вкусив гострий предмет під час їжі в літаку.

Про це повідомляє Need To Know.

Журналіст Пол Матурес стверджує, що металеве лезо ховалося в тарілці зі смаженою солодкою картоплею та інжировим чаатом. Фото свого обіду і предмета, про який йдеться, він опублікував на X.

Лезо в їжі / Фото: x.com/MathuresP

"Їжа Air India може різати, як лезо", - сказав Пол. "Я відчув це лише після того, як пожував їжу декілька секунд. На щастя, ніхто не постраждав. Звичайно, вина повністю лежить на кейтеринговій службі Air India, але цей інцидент не покращує імідж Air India. Що, якби металевий шматок був у їжі, яку подавали дитині?".

Лезо в їжі / Фото: x.com/MathuresP

Користувачі збіглися в коментарях, щоб поділитися своєю реакцією: "Ось це і є найсучасніший досвід харчування", "Ой! Радий, що ти в безпеці", "Це жахливо", "Страшно уявити, якби цю їжу дали дитині. Іноді, коли ми дивимося фільми, ми майже не зосереджуємося на їжі в літаку".

Пол летів рейсом Air India 9 червня 2024 року з Бенгалуру до Сан-Франциско. Авіакомпанія відповіла лише через три дні, коли з ним зв'язався представник служби підтримки клієнтів. Він стверджує, що вони сказали, що справу буде розслідувано.

Раджеш Догра, директор з обслуговування клієнтів Air India, сказав: "Air India підтвердила, що в їжі гостя на борту одного з наших рейсів був знайдений сторонній предмет. Після розслідування було встановлено, що він походить з машини для перероблення овочів, яка використовується на об'єктах нашого кейтерингового партнера. Ми працювали з нашим партнером з кейтерингу, щоб посилити заходи для запобігання будь-яким повторенням, зокрема частіші перевірки процесора, особливо на предмет нарізання будь-яких твердих овочів. Пізніше Air India зв'язалася з постраждалим клієнтом і перепрошує за цей інцидент".

