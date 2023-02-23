Журналіста вбили під час прямого ефіру з місця вбивства: хто це зробив (фото)

У місті Орландо (штат Флорида, США) журналіста місцевого телеканалу Spectrum News 13 було смертельно поранено 22 лютого просто під час репортажу з місця іншого вбивства, що сталося за кілька годин до того.

Про це повідомляє BBC.

Разом із журналістом загинула й дев'ятирічна дівчинка. В поліції розповіли, що той самий зловмисник поранив ще одного репортера і маму дівчинки. Нападник є підозрюваним у ще одному вбивстві.

Так, двоє журналістів місцевого телеканалу вели репортаж із місця вбивства молодої жінки в Пайн-Гіллз, яке сталося вранці 22 лютого. Підозрюваний у вбивстві згодом несподівано повернувся на місце злочину. Наразі незрозуміло, чому зловмисник влаштував стрілянину.

Поліція затримала озброєного нападника, який чинив опір під час арешту.

Як розповів шериф округу Оріндж Джон Міна, напад на журналістів було скоєно близько 16:00 за місцевим часом. Вони перебували у своєму авто або поруч із ним. Саме авто не мало жодних позначок телеканалу.

This is 19-year-old Keith Melvin Moses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, in OCSO custody. This is a sad day for our community. Three were murdered today, including a woman in her 20s, a 9-year-old girl and a @MyNews13 employee. pic.twitter.com/DXXkxzRHl5 — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 23, 2023

За словами шерифа, журналісти вели репортаж про вбивство 20-річної дівчини, яке було скоєного того ж дня вранці. Підозрюваний у скоєному 19-річний Кіт Мозес повернувся на місце злочину та влаштував стрілянину по репортерах.

Після цього нападник зайшов до сусіднього будинку і відкрив вогонь по його мешканцях, влучивши в маму з донькою. Дитина загинула, а її мама була доправлена до лікарні у критичному стані.

Першу допомогу пораненим надали інші медійники, що працювали поблизу.

Зауважимо, що після того, як стало відомо про загибель репортера, телеканал Spectrum 13 продовжив прямий репортаж із місця подій. Поранений журналіст зміг порозмовляти зі слідчими та колегами.

Шериф розповів, що затриманий Мозес неодноразово мав проблеми із законом. Так, його звинувачували в незаконному зберіганні зброї, завдаванні побоїв за обтяжливих обставин, збройному нападі та крадіжках зі зломом.

За даними правоохоронців, нападник був знайомий із застреленою вранці дівчиною, однак жодним чином не був пов'язаний з іншими жертвами стрілянини.

Поліцейські наразі ще з’ясовують, чому Мозес стріляв у журналістів. Шериф припустив, що зловмисник міг прийняти репортерів за правоохоронців.

Репортерка ще одного місцевого телеканалу WESH 2 Сенет Гебрегіоргіс розповіла, що вона разом з оператором залишила місце злочину за кілька хвилин до стрілянини.

"У нас було якесь погане передчуття, і ми вирішили уникнути гріха подалі", – сказала репортерка.

Компанія-власниця телеканалу Charter Communications опублікувала заяву, в якій назвала напад жахливою трагедією для жителів Орландо.

А прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр висловила співчуття у твітері.

Нагадаємо, в Південній Африці на 260 років ув’язнили вбивцю, який зґвалтував і забив до смерті восьмирічну дівчинку, а потім відрубав їй руку.

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