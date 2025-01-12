Журналіста впустили до КНДР: там живуть "зомбі" з сірою шкірою і тьмяними очима

Диктатура вкоренилася на півночі Корейського півострова ще після закінчення Другої світової і уже декілька поколінь північнокорейців не знають іншого життя, крім абсолютного тоталітаризму і культу особистості вождів-Кімів. Поклоніння вождю і партію, тоталітаризм, доноси і суцільна будність стали нормою для жителів КНДР.

Чи прагнуть північнокорейці змінити ситуацію і як вони живуть зараз, в інтерв'ю "Телеграфу" розповів український журналіст Роман Бочкала, який свого часу відвідав як Південну, так і Північну Корею.

Він нагадав, що у Північній Кореї у людей відсутній доступ в Інтернет, вони не мають доступу до інформації і живуть за "залізною завісою". Бочкала розповів, що у технологічному плані цивільне населення КНДР перебуває на рівні початку 90-х років. Найсучасніші телефони, які там можна зустріти, – це кнопкові мобільні телефони. Смартфони там фактично заборонені.

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Журналіст не виключає, що деякі північні корейці намагаються обійти ці обмеження. Бочкала розповів, що під час відвідин КНДР у Пхеньяні до нього підійшла жіночка і запитала, чи дійсно у Південній Кореї полиці у магазинах пусті.

"...До мене підійшла одна жінка, трохи старшого віку. Люди старшого покоління, як правило, знають російську мову, адже вивчали її в школі. Вона звернулася до мене російською і запитала: "Я бачу, що ви іноземець слов'янського походження. Скажіть, будь ласка, чи це правда, що в Південній Кореї немає товарів?" Спочатку я не зрозумів її запитання, але потім усвідомив його суть. Їм показують по телебаченню, що в Південній Кореї порожні полиці, люди голодують і страждають від нестачі продуктів. Але в її словах я відчув сумнів: чи це дійсно так? Тому вона й запитала мене", – пригадав він.

Проте журналіст припустив, що це могла бути провокаторка зі спеслужб, тому не відповів їй.

Північнокорейцям щось підмішують у їжу?

За спостереженнями Бочкали, північні корейці мають вигляд аморфних і пригнічених людей.

"Багато з них мають сірий відтінок шкіри, а їхні очі виглядають тьмяно і невиразно. Іноді, аналізуючи це, мені навіть здається, що їм, можливо, щось підмішують у їжу. Знаєте, як раніше в радянській армії хлопцям давали бром, щоб знизити їхню цікавість до життя. Так вважала радянська система", – розповів журналіст.

Бочкала не виключає, що в Північній Кореї також можуть використовувати якісь речовини, щоб люди менше цікавилися життям.

"Вони виглядають дуже обмеженими у своїх розумових здібностях. Іноді складається враження, що вони просто не цікавляться багатьма аспектами життя. Це ніби як опції в їхньому сприйнятті світу деактивовані", – підсумував він.

Нагадаємо, що ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

Полонені КНДРівці не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

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