Журналісти почали ідентифікацію загиблих моряків крейсера "Москва": кого уже вдалося встановити

Дружина загиблого моряка розповіла журналістам, що командування РФ наврядчи повідомить правду про екіпаж крейсера і що сталося з флагманом Чорноморського флоту РФ.

Журналісти "Схем" почали ідентифікацію загиблих моряків зі складу екіпажу крейсера "Москва". Зокрема, вже вдалося встановити особу одного загиблого моряка. Це Іван Вахрушев, який служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

Про це йдеться у матеріалі журналістів-розслідувачів "Схем".

Загиблий – мічман Іван Вахрушев, був 41 рік. Чоловік родом із села Нічкіно Сарапульського району Удмуртської республіки.

Журналісти знайшли пост у соціальній мережі "Одноклассники" дружини загиблого моряка Варвари Вахрушевої. Вона опублікувала фото свого чоловіка, одягненого в офіцерську форму Військово-морських сил РФ з погонами мічмана, та повідомила, що він загинув під час "виконання своїх обов’язків". Про те, що її чоловік служив на крейсері "Москва", Варвара Вахрушева підтвердила журналістам. При цьому, як вона розповіла, обставин загибелі їй не повідомили. Також вона додала, що командування РФ наврядчи повідомить правду про екіпаж крейсера і що сталося з флагманом Чорноморського флоту РФ. За словами жінки, їй відомо про 27 членів екіпажу "Москви", які пропали безвісти.

Нагадаємо, на крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. Як розповів російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, зі 510 членів екіпажу вдалося врятуватися лише 58. Тим часом в Міноборони Росії стверджують, що екіпаж – це кілька сотень людей – був евакуйований на інші кораблі.

Згодом у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер "Москва" потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

У суботу, 16 квітня, головнокомандувач військово-морським флотом РФ Микола Євменов повідомив, що особовий склад крейсера нібито перебуває в окупованому Севастополі. За його словами, офіцери, мічмани та матроси продовжуватимуть службу. Кадри зустрічі Євменова нібито з екіпажем крейсера "Москва" були опубліковані у телеграм-каналі Міноборони РФ.

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