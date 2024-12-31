Журналісти The New York Times розповіли, як Росія набирає людей на війну проти України

До армії залучаються мігранти, боржники та навіть корумповані чиновники.

Кремль залучив до війни проти України велику кількість увʼязнених, а також активізував значні зусилля для того, щоб набрати якомога більше людей до армії.

Про це пише видання The New York Times.

Видання пише, що російська влада продовжує пошук можливостей для залучення людей у війну проти України. Нове законодавство передбачає, що тепер для залучення до війська не обовʼязково треба бути засудженим. Тепер підозрюваним та затриманим поліцією пропонують зняття всіх звинувачень, якщо вони погодяться стати добровольцями та поїхати на війну проти України.

Крім того, до армії залучаються мігранти, які мають проблеми з законом, боржники та навіть корумповані чиновники.

Журналісти пишуть, що у Санкт-Петербурзі двох чоловіків арештували за звинуваченням у контрабанді близько 200 кг кокаїну з Перу, вартістю близько 30 мільйонів доларів. З них були зняті всі звинувачення після того, як вони підписали контракти та поїхали на війну у якості стрільців штурмової роти.

Місцеві ЗМІ пишуть, що багато людей, які мали постати перед судом за тяжкі злочини, підписують контракт та відправляються на війну проти України.

"Вони можуть убити людину, пограбувати банк або скоїти будь-який інший злочин, а потім вирушити на фронт", — заявив журналістам російський військовий аналітик Руслан Левієв.

Він заявив, що російські армії необхідно залучати багато людей для поповнення своїх сил, оскільки вона зазнає великих втрат на фронті.

Видання пише, що Кремль намагається уникнути загальної мобілізації, скільки це може викликати протести. Водночас Росія прагне максимально зміцнити своє становище після того, як вибори у США виграв Дональд Трамп, який неодноразово заявляв, що він швидко закінчить війну в Україні.

Видання пише, що тепер у Росії почали набирати до армії боржників, оскільки новий закон дозволяє "прощати борги" до 10 мільйонів рублів (приблизно 100 000 доларів) і знімає звинувачення з осіб, які записалися добровольцями в армію.

Голова неурядової організації Росія за ґратами Ольга Романова, заявила, що це рішення порушує зв’язок між злочином і покаранням і воно матиме "серйозні довгострокові наслідки для рівня злочинності в країні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт дав відповідь, чи є у росіян сили для прориву позицій ЗСУ та виходу на міські межі Херсона й Запоріжжя.

Крім того, ми раніше інформували, що У розвідці Великої Британії заявили, що Росія знайшла ще один спосіб поповнення армії

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