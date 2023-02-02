Журналісти Зімбабве показали, який насправді вигляд має Лукашенко: фото та відео

На опублікованих кадрах видно асиметрично великий живіт білоруського диктатора і те, як важко йому рухатися, пересуваючи огрядне тіло.

Під час візиту до Зімбабве самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко кілька разів потрапляв в об’єктив фотокореспондентів, які на відміну від підлабузників із державних білоруських ЗМІ, не особливо переймалися ракурсом зйомки та не займалися ретушуванням.

З опублікованих пресслужбою офісу президента Зімбабве знімків можна зробити висновки про не найкращу форму, в якій перебуває білоруський диктатор.

Очевидно, що Лукашенко, який на публіці полюбляє похвалитися хорошою спортивною формою, має проблеми із зайвою вагою. На опублікованих кадрах видно його асиметрично великий живіт і те, як важко йому рухатися, пересуваючи огрядне тіло.

На відео офіційного прийому також видно, що Лукашенко ледве пересуває ноги, а обличчя диктатора набуло помітного багряного відтінку, як буває перед геморагічним інсультом.

H.E. President @edmnangagwa this evening had a private dinner at State House with his Belarus counterpart, H.E. President Aleksandr Lukashenko. pic.twitter.com/LMqdDOGKBQ — Presidential Communications Zimbabwe (@DeptCommsZW) January 30, 2023

Такий стан супроводжується різким підвищенням тиску, при цьому обличчя сильно червоніє, порушується хода та координація рухів. Цей тип інсульту призводить до розриву судин та крововиливу в мозок. Смертність становить до 35%.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закінчив свій офіційний візит до Зімбабве. В аеропорту білоруського диктатора проводжали співами та традиційними африканськими танцями.

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