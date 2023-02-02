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Журналісти Зімбабве показали, який насправді вигляд має Лукашенко: фото та відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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3853
Час на прочитання
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Журналісти Зімбабве показали, який насправді вигляд має Лукашенко: фото та відео

Фото: Twitter / Офіс президента Зімбабве

На опублікованих кадрах видно асиметрично великий живіт білоруського диктатора і те, як важко йому рухатися, пересуваючи огрядне тіло.

Під час візиту до Зімбабве самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко кілька разів потрапляв в об’єктив фотокореспондентів, які на відміну від підлабузників із державних білоруських ЗМІ, не особливо переймалися ракурсом зйомки та не займалися ретушуванням.

З опублікованих пресслужбою офісу президента Зімбабве знімків можна зробити висновки про не найкращу форму, в якій перебуває білоруський диктатор.

Очевидно, що Лукашенко, який на публіці полюбляє похвалитися хорошою спортивною формою, має проблеми із зайвою вагою. На опублікованих кадрах видно його асиметрично великий живіт і те, як важко йому рухатися, пересуваючи огрядне тіло.

На відео офіційного прийому також видно, що Лукашенко ледве пересуває ноги, а обличчя диктатора набуло помітного багряного відтінку, як буває перед геморагічним інсультом.

Такий стан супроводжується різким підвищенням тиску, при цьому обличчя сильно червоніє, порушується хода та координація рухів. Цей тип інсульту призводить до розриву судин та крововиливу в мозок. Смертність становить до 35%.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закінчив свій офіційний візит до Зімбабве. В аеропорту білоруського диктатора проводжали співами та традиційними африканськими танцями.

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Дата публікації
Перегляди
3853
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