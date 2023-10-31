Журналісти знайшли ще одну яхту, яка може належати Медведєву (фото)

Експрезидент РФ може володіти загалом трьома суднами.
Російські журналісти знайшли ще одну яхту, пов'язану із Дмитром Медведєвим. Її вартість становить понад 5 млн доларів.
Про це повідомляє російське видання "Верстка".
Деталі
Коротко про судно:
- має назву GV;
- довжина становить 29 метрів;
- лінійка MCY 96 від італійської верфі Monte Carlo Yachts;
- 2017 рік випуску;
- призначене для тривалих морських подорожей.
Яхта під прапором острівної держави Палау, відзначають розслідувачі, вперше увійшла до російських вод у червні цього року. Відправник GV був прихований за невідомим офшором Unicorn Holdings Group Inc. з Сейшельських островів.
"У Росії яхту з "тимчасового ввезення" оформили на 39-річного мешканця Конакова Анатолія Наумова. У телефонних книгах інших користувачів номер Наумова записано як "Дмитро М" та "Толя Фотинія". "Фотинія" – яхта Дмитра Медведєва, про яку розповідав у розслідуванні "Він вам не Дімон" Олексій Навальний", – акцентують у виданні.
Журналісти зателефонували до Наумова під виглядом митного інспектора, назвали дані, внесені до бази під час ввезення яхти, і переконалися, що Наумов справді причетний до її оформлення. Зокрема, йшлося про позначку "спеціальний режим" для Дмитра Анатолійовича, щоб уникнути додаткових перевірок.
Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ та один з найбільш шалених висловників позиції Кремля Дмитро Медведєв розгнівався через заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського про те, що головним результатом допомоги ЄС має бути повернення Україні Криму.
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