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Журналісти знайшли ще одну яхту, яка може належати Медведєву (фото)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Журналісти знайшли ще одну яхту, яка може належати Медведєву (фото)

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв / Фото: Getty Images

Експрезидент РФ може володіти загалом трьома суднами.

Російські журналісти знайшли ще одну яхту, пов'язану із Дмитром Медведєвим. Її вартість становить понад 5 млн доларів.

Про це повідомляє російське видання "Верстка".

Яхта, що, ймовірно, належить Медведєву / Фото Fleetphoto / ©
Яхта, що, ймовірно, належить Медведєву / Фото Fleetphoto

Деталі

Коротко про судно:

  • має назву GV;
  • довжина становить 29 метрів;
  • лінійка MCY 96 від італійської верфі Monte Carlo Yachts;
  • 2017 рік випуску;
  • призначене для тривалих морських подорожей.

Яхта під прапором острівної держави Палау, відзначають розслідувачі, вперше увійшла до російських вод у червні цього року. Відправник GV був прихований за невідомим офшором Unicorn Holdings Group Inc. з Сейшельських островів.

"У Росії яхту з "тимчасового ввезення" оформили на 39-річного мешканця Конакова Анатолія Наумова. У телефонних книгах інших користувачів номер Наумова записано як "Дмитро М" та "Толя Фотинія". "Фотинія" – яхта Дмитра Медведєва, про яку розповідав у розслідуванні "Він вам не Дімон" Олексій Навальний", – акцентують у виданні.

Журналісти зателефонували до Наумова під виглядом митного інспектора, назвали дані, внесені до бази під час ввезення яхти, і переконалися, що Наумов справді причетний до її оформлення. Зокрема, йшлося про позначку "спеціальний режим" для Дмитра Анатолійовича, щоб уникнути додаткових перевірок.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ та один з найбільш шалених висловників позиції Кремля Дмитро Медведєв розгнівався через заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського про те, що головним результатом допомоги ЄС має бути повернення Україні Криму.

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Дата публікації
Перегляди
781
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