Журналістка Олена Мілашина залишає Росію через погрози Кадирова: подробиці

У росЗМІ заявили про "особливі відносини" між федеральною владою РФ і лідером Чечні.

Російська журналістка Олена Мілашина оголосила про відрядження за межами Росії через численні особисті погрози на її адресу з боку керівництва Чечні та реакцію на них федеральної влади країни.

Про це йдеться у заяві редакції "Новой газеты".

Зазначається, що медійниця вдалася до відповідного кроку на тлі "особливих відносин, що вибудувалися між федеральною владою РФ і головою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим", а також "численних особистих погроз" від представників Чечні на її адресу.

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Мілашина дотримується затверджених редакцією протоколів безпеки. "Її локація ніяк не вплине на висвітлення теми прав людини в Чечні", - додали у ЗМІ.

Як пише "Интерфакс", наприкінці січня Кадиров назвав Мілашину, а також члена Ради з прав людини РФ Ігоря Каляпіна "терористами", а телеканал "Дождь" і "Новую газету" - "поплічниками терористів".

Це сталося на тлі насильницького затримання силовими структурами Чечні Зареми Мусаєвої, дружини екссудді Верховного суду Чеченської Республіки Сайді Янгулбаєва, у Нижньому Новгороді.

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Жінку, яка страждає на діабет, відвезли на допит до Чечні, а потім порушили проти неї кримінальну справу за ч. 2 ст. 318 КК РФ (застосування насильства щодо представника влади). 2 лютого суд у Грозному відправив Мусаєву під варту на два місяці.

Рамзан Кадиров заявив про законність дій представників республіканського МВС у Нижньому Новгороді та виступив із жорсткою критикою сім'ї Янгулбаєвих, вказавши, що деякі її члени нібито "закликають до тероризму та екстремізму".

31 січня "Новая газета" закликала очільника Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна відкрити проти Кадирова кримінальну справу про порушення ненависті чи ворожнечі із загрозою застосування насильства (п. "а" ч.2 ст.282 КК РФ). У Кремлі ситуацію поки не коментують.

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