Журналісту WSJ, затриманому в Росії, висунули звинувачення в шпигунстві - ЗМІ

Слідчі Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ висунули офіційне звинувачення у шпигунстві затриманому раніше журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу.

Про це повідомляють російські пропагандистські інформагентства з посиланням на неназвані джерела.

"Гершковичу висунуто звинувачення", - цитує джерело "Інтерфакс". Цю інформацію підтверджує "ТАСС".

За словами співрозмовника цього агентства, Гершкович категорично відкинув усі звинувачення та заявив, що займався в Росії журналістською діяльністю. Справа журналіста маркована грифом "цілком таємно".

Водночас влада РФ відмовляється надати консульський доступ до затриманого журналіста, що в Білому домі назвали "неприйнятним". "Нам потрібно отримати консульський доступ до Евана", - сказав напередодні координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує Reuters.

Нагадаємо, 30 березня 2023 року ЗМІ повідомили про затримання журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у російському Єкатеринбурзі. ФСБ РФ заявила, що Гершкович нібито "збирав свідчення про підприємство російського ВПК". Того ж дня Лефортовський суд Москви заарештував Гершковича в справі про "шпигунство". Сам Еван Гершкович оскаржив свій арешт.

За даними російської служби "Радіо Свобода", Гершкович до затримання кілька тижнів перебував у Єкатеринбурзі. Місцевий активіст Ярослав Ширшиков, який супроводжував його у поїздці, повідомив, що Гершкович їздив писати про ставлення росіян до війни і про вербування місцевих жителів у ПВК "Вагнер". Це ж стверджує посилаючись на свої місцеві джерела, і колишній єкатеринбурзький журналіст Дмітрій Козелєв, який наразі перебуває в еміграції.

Редакція The Wall Street Journal заперечила звинувачення ФСБ та вимагає негайно звільнити Гершковича. Міжнародна організація "Репортери без кордонів" засудила затримання в Росії за звинуваченням у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Адміністрація США категорично заперечила будь-які звинувачення російської влади на адресу журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у нібито причетності до шпигунської діяльності.

Затримання журналіста США в Росії: до звинуваченого у шпигунстві не допустили дипломатів

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