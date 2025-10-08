ТСН у соціальних мережах

Світ
175
1 хв

Зі Швейцарії можуть повернути українських біженців з деяких областей

Громадяни України, які більше не отримують статус S, згідно з новими правилами, можуть подати заяву на отримання притулку.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Українські біженці

Українські біженці / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Федеральна рада Швейцарії на виконання рішення парламенту обмежить надання статусу захисту деяким біженцям з України. Зокрема, це стосується мешканців західних областей.

Про це повідомляє видання swissinfo.

Від 1 листопада 2025 року статус S (швидкий притулок без проходження довготривалих процедур) надаватиметься лише українським громадянам, які проживали у зонах «підвищеного ризику» — окупованих регіонах або у зонах бойових дій.

За інформацією швейцарського уряду, повернення до Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей вважається доцільним.

Громадяни України, які більше не отримують статус S, згідно з новими правилами, можуть подати заяву на отримання притулку.

Водночас уряд продовжить дію статусу захисту S до 4 березня 2027 року. Він також продовжив підтримку біженців зі статусом S.

Нагадаємо, у Швейцарії у квартирі гуртожитку, де проживають біженці з різних країн, виявили мертвою 49-річну українку Лілію, яка приїхала зі Львова. Поліція не вважає загибель української біженки вбивством, хоча називає її смерть неприродною.

