Зі складу Росії хочуть вийти п'ять регіонів: представники проситимуть допомоги у НАТО і ЄС

Представники п'яти регіонів Росії (Уралу, Кенігсберга (Калінінградська область), Інгрії (Ленінградська область), Сибіру і Кубані оголосили про початок підготовки до референдумів за свою незалежність.

П'ять регіонів РФ проведуть референдуми в онлайн-форматі за незалежність і вихід зі складу Росії. Лідери окремих регіонів заявили про намір воювати на боці України та просити допомоги у НАТО та ЄС щодо від'єднання від РФ.

Про це ініціатори заявили під час п'ятого Форуму вільних народів пост-Росії, який відбувся 31 січня у Брюсселі в будівлі Європарламенту.

У Форумі взяли участь представники татарського, башкортського, чеченського, бурятського, ойрат-калмицького народів та інших регіонів. Представники регіонів заявили, що майбутнє кожного звільненого народу та регіону має вирішуватись самим народом та регіоном на основі принципу самовизначення нації аж до сецесії та інших загальновизнаних норм міжнародного права.

"Досить годувати Москву! Досить дохнути за Кремль! Вихід лише один – голосуй за Незалежність своїх республік! Вибирай щасливе майбутнє для себе та своїх дітей!", - заявили вони.

Опозиціонери ініціювали прямий діалог представників регіонів та лідерів ЄС і НАТО. Зокрема, представники корінних народів прагнуть незалежності та соціально-економічної реконструкції для своїх регіонів, а також загалом деколонізації Росії з метою "створення нової архітектури колективної безпеки в Європі та світі".

Зокрема, депутат Європарламенту Ганна Фотига від фракції Європейських консерваторів та реформістів також підтримала ініціативу представників регіонів. Вона наголосила, що їхнє майбутнє багато в чому залежатиме від закінчення війни в Україні: "Тому всіляка допомога українському народу у його боротьбі наближає деколонізацію Росії".

Своєю чергою, лідер Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв закликав до відродження Гірської республіки, яка в 1918-1919 роках була проголошена на просторі сучасних Чечні, Дагестану, Інгушетії, Осетії, Карачаєво-Балкарії, Кабардино-Черкесії, Кабардино-Черкесії.

Башкир Руслан Габбасов запропонував сформувати Раду національних та регіональних рухів при Євросоюзі, що дозволить координувати зусилля з європейськими партнерами та реалізувати спільні проєкти з російською опозицією.

Юлія Файзрахманова з Татарстану висунула ідею створення національного татарського батальйону, який бився на боці України у війні з Росією.

Вона також зачитала промову голови Всетатарського громадського центру Фаріта Закієва, який не зміг бути присутнім на Форумі. Головна пропозиція Закієва – визнати незалежність Татарстану на підставі результатів референдуму 21 березня 1992 року.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов переконаний, що справжня перемога держави – це розпад Росії.

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що в Росії після поразки у війні розпочнеться неконтрольована політична трансформація. Певні суб’єкти федерації отримають супершанс стати самостійними і зможуть це зробити.

Крім того, російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що Росія після поразки у війні з Україною може втратити великі території у Сибіру та Далекому Сході, які раніше належали Китаю.

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